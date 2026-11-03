Operațiunea Jupiter. Sute de percheziții au loc în această dimineață, în mai multe județe din România.

Operațiunea Jupiter continuă în România. În dimineața zilei de 3 noiembrie 2026 de desfășoară sute de percheziții în toată țara. Anchetatorii au decins la domiciliile mai multor persoane vizate de fapte de natură economică, evaziune fiscală, contrabandă, spălare de bani și acte de corupție, precum și încălcări ale legislației privind armele și exploatarea forestieră.

Poliția Română și Parchetul General desfășoară, marți, 304 percheziții în cadrul operațiunii Jupiter. Anchetele vizează infracțiuni economice, evaziune fiscală, contrabandă, spălare de bani și corupție, dar și ilegalități legate de arme și exploatarea pădurilor. Autoritățile urmăresc și recuperarea prejudiciilor.

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Ce transmite Poliția Română

Dosarele vizează o gamă largă de infracțiuni, de la evaziune fiscală, contrabandă, spălare de bani și falsuri, până la înșelăciune, furt, șantaj și fapte de corupție. Sunt investigate și încălcări ale legislației privind armele, braconajul și exploatarea și transportul materialului lemnos.

„În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, astăzi, se desfășoară mai multe acțiuni, la nivel național, pentru combaterea infracțiunilor economico – financiare, de natură judiciară, la regimul armelor și la regimul silvic. Astfel, astăzi, 3 noiembrie, polițiștii, sub supravegherea procurorilor de caz, efectuează 304 percheziții domiciliare, în cadrul unor acțiuni operative, pentru tragerea la răspundere a persoanelor implicate în comiterea de fapte penale și protejarea comunității de ilegalități. Activitățile sunt efectuate în cadrul unor dosare penale în care se fac cercetări pentru săvârșirea de infracțiuni de evaziune fiscală, contrabandă, contrabandă calificată, spălarea banilor, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals material în înscrisuri oficiale, înșelăciune, fals, uz de fals, fraudă informatică, fals informatic, fals privind identitatea, contrafacere, delapidare, fals intelectual, furt, furt calificat, camătă, șantaj, tâlhărie, abuz în serviciu, obținere ilegală de fonduri, precum și infracțiuni de corupție. De asemenea, sunt investigate fapte privind nerespectarea regimului armelor și munițiilor, uz de armă fără drept, braconaj, trafic de substanțe toxice, tăiere fără drept de arbori, furt de arbori, introducere, modificare sau ștergere de date informatice în sistemul informațional integrat pentru păduri, rezultând date necorespunzătoare adevărului, transportul cu orice mijloace de transport al materialelor lemnoase neînsoțite de avizul de însoțire sau fără proveniență legală, încălcarea normelor privind capturarea de specii de vânat și tulburarea ordinii și liniștii publice”, transmite Poliția Română.

Anchetatorii urmăresc să documenteze activitatea infracțională, să recupereze prejudiciile și să pună sub sechestru bunurile obținute ilegal. Persoanele vizate vor fi duse la audieri, iar Poliția Română va comunica noi informații pe măsură ce anchetele avansează.

„Polițiștii și procurorii urmăresc documentarea activității infracționale a persoanelor cercetate, recuperarea prejudiciilor și indisponibilizarea bunurilor obținute din săvârșirea de infracțiuni sau deținute ilegal.

Persoanele depistate vor fi conduse la audieri, în vederea luării măsurilor legale în fiecare cauză. Activitățile de astăzi se desfășoară în contextul măsurilor luate la nivelul Poliției Române, pentru combaterea infracționalității de orice fel. Pe parcursul zilei, în funcție de evoluția anchetei în fiecare caz, Poliția Română va oferi informațiile ce pot fi făcute publice”, arată un comunicat al autorităților.

Sursă video: Ministerul Afacerilor Interne

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