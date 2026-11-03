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SUA au bombardat insula Qeshm din Iran, cu o zi înaintea alegerilor. Trump susține că „nu există un război în desfășurare”

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Armata americană a efectuat atacuri asupra insulei iraniene Qeshm, după ce forțele Teheranului ar fi deschis focul asupra unui avion al SUA. Operațiunea a fost ținută secretă, în timp ce Donald Trump vorbește despre posibilitatea unui acord cu Iranul.

Statele Unite au lansat luni, 2 noiembrie, o serie de atacuri militare limitate asupra insulei Qeshm din Iran, cu numai o zi înaintea alegerilor pentru Congresul american. Operațiunea a fost confirmată pentru CNN de trei oficiali americani, care au prezentat intervenția drept o măsură defensivă, destinată protejării forțelor și echipamentelor SUA din regiune, potrivit USA Today.

Potrivit unuia dintre oficiali, atacurile au fost declanșate după ce forțele iraniene au tras asupra unui avion american. Washingtonul nu a prezentat public detalii despre țintele lovite sau despre eventualele pagube produse.

„Aceasta a fost o măsură defensivă împotriva iranienilor care foloseau rachete sol-aer împotriva bunurilor americane”, a declarat un oficial american, sub protecția anonimatului.

Sursa video – X/@Osinttechnical

Operațiunea nu pare să facă parte dintr-o ofensivă militară de amploare, de tipul celor analizate anterior de administrația americană. Wall Street Journal a relatat că forțele SUA au mai efectuat în trecut atacuri similare, fără ca acestea să fie anunțate public.

Washingtonul a încercat să păstreze secretă operațiunea militară din Iran

O persoană familiarizată cu situația a declarat că administrația americană a decis în mod deliberat să nu facă publice atacurile asupra insulei Qeshm, pentru a evita amplificarea importanței unei operațiuni considerate strict defensive.

Intervenția militară a avut loc într-un moment în care Washingtonul și Teheranul continuă discuțiile pentru identificarea unei soluții diplomatice la conflict.

Președintele Donald Trump a transmis luni, într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, că un acord cu Iranul „ar putea fi încheiat”, fără să ofere detalii despre stadiul negocierilor.

Ulterior, într-o intervenție difuzată luni seară de Fox News, liderul american nu a comentat direct informațiile privind atacurile asupra insulei Qeshm. În schimb, și-a apărat decizia de a declanșa operațiunile militare împotriva Iranului și a susținut că între cele două țări nu se desfășoară în prezent un război activ.

„Nu suntem în război. Toată lumea spune: «Sunteți în război!» Ei bine, când a fost ultima oară când am tras cu ceva? Acesta nu este un război — este un război foarte «moale»… Dar nu este ca un război care se desfășoară în prezent. Nu există un război în plină desfășurare. S-ar putea întâmpla dacă ei nu ajung la un acord, dar ei doresc foarte mult să ajungă la un acord și există șanse foarte mari să ajungem la un acord”, a declarat Donald Trump.

Donald Trump | Foto – Mediafax

Casa Albă anunță progrese în negocierile cu Teheranul

Vicepreședintele american JD Vance a confirmat luni că Statele Unite și Iranul au făcut progrese în discuțiile privind încheierea conflictului, deși nu există încă un acord final. Vance a explicat că administrația de la Washington continuă să analizeze atât variantele diplomatice, cât și posibilitatea unor noi acțiuni militare.

„Iranienii sunt întotdeauna puțin imprevizibili și, așa cum spune mereu președintele, acesta își păstrează opțiunile cinetice, își păstrează opțiunile necinetice. Dar cu siguranță am înregistrat unele progrese. Vom vedea dacă putem face și mai multe”, a declarat JD Vance, vicepreședintele Statelor Unite.

JD Vance - Foto: Mediafax foto

JD Vance – Foto: Mediafax foto

Oficialul a precizat că discutase recent cu Donald Trump despre evoluția conflictului și că amândoi sunt „destul de optimiști” în privința posibilității de a ajunge la un acord cu autoritățile iraniene.

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