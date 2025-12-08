Noul Mers al Trenurilor 2025–2026 intră în vigoare din 14 decembrie. Vor circula zilnic peste 1.150 de trenuri

Din 14 decembrie, CFR Călători va introduce noul Mers al Trenurilor 2025-2026. Planul de circulație va fi valabil până la 12 decembrie 2026.

CFR Călători a anunțat că va asigura zilnic circulația a peste 1.150 de trenuri, în funcție de perioada din an: 52 în trafic internațional, 112 Interregio, 20 Intercity, 26 trenuri sezoniere și 952 Regio. Noul program de circulație aduce rute directe între Budapesta și București, reluarea circulației până la Viena Westbahnhof , dar și introducerea unor trenuri sezoniere către Ruse. De altfel, CFR continuă parteneriatul cu Ucraina, menținând grupa Kiev – Ungheni – București Nord.

”Compania va asigura zilnic circulația a peste 1150 de trenuri, în funcție de perioada din an: 52 în trafic internațional, 20 Intercity, 112 Interregio, 26 trenuri sezoniere și 952 Regio, acoperind astfel transportul feroviar la nivel național. Noul plan de circulație reflectă investițiile efectuate în modernizarea serviciului de transport feroviar, introducerea materialului rulant nou și operarea unor trenuri suplimentare pentru a răspunde mai bine cererii de mobilitate la nivel național și internațional”, se arată comunicatul transmis de CFR Călători.

De asemenea, programul 2025- 2026 prevede introducerea în circulație a locomotivelor și vagoanelor modernizate prin PNRR, dotate cu Wi-fi, sisteme audio-video, toalete ecologice, climatizare și spații pentru persoane cu mobilitate redusă. CFR Călători va opera 26 d trenuri cu noile rame electrice moderne Alstom Coradia Stream, inclusiv spre Constanța , Deva, Craiova, Arad, Brașov și Timișoara.

În cursul anului 2026, vor fi introduse șaăte trenuri din rame PESA, pe ruta București-Buzău-Adjud.

Ce oferte și reduceri vor avea pasagerii

Prin cardul TrenPlus, pasagerii beneficiază de reduceri de 25%, iar achiziția biletelor în avans oferă discounturi suplimentare. De asemenea, în traficul internațional vor rămâne valabile ofertele către țări precum Ungaria, Austria, Germania și Polonia.

”CFR Călători oferă o gamă diversă de oferte comerciale în trafic intern, ca de exemplu abonamente pentru diverse categorii de călători, cardul TrenPlus în baza căruia se pot cumpăra timp de un an un număr nelimiat de bilete cu reducere de 25%, oferta dus-întors cu 10% reducere, cumpărarea cu anticipație prin care se acordă o reducere de până la 10%. Mai multe detalii pe www.cfrcalatori.ro la secțiunea Trafic intern.

De asemenea, și în trafic internațional călătorii au la dispoziție oferte comerciale în funcție de destinație: Ungaria, Austria, Germania, Polonia, Cehia, Slovacia și Moldova, dar și oferta Interrail care poate fi considerată un abonament feroviar intrenațional pentru călătoria în mai multe țări europene sau doar într-o singură țară”, se mai arată în comunicatul transmis de CFR Călători.

