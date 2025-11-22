De câțiva ani, un proiect mai vechi, Coridorul de Mijloc, a reapărut pe tapet în estul Europei ca fiind o oportunitate vitală pentru o rută comercială stabilă, pe fondul escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu și al războiului dintre Rusia și Ucraina. Comerțul mondial pe rutele tradiționale a fost perturbat de aceste crize, iar pe plan regional ruta transmodală ar rezolva dependența de gazul rusesc. Recent, ministrul de Externe Oana Țoiu a reluat discuțiile diplomatice cu Turkmenistanul pentru un parteneriat. Însă, apreciază specialiștii, din cauza unor probleme structurale și a lipsei de viziune, România are puține șanse să fie cooptată în proiectul în care au statut de favorite alte două țări vecine și în special Turcia, care se impune tot mai mult ca un lider economic regional.

România ar putea deveni mai independentă energetic, dar şi un furnizor de securitate energetică în regiune şi un coridor de transport pentru gazele şi energia din Marea Caspică, grație proiectului așa numitului Coridor de Mijloc sau Coridorul Marea Neagră – Marea Caspică.

2022 – Anul în care România reia discuțiile cu Turkmenistanul, Georgia și Azerbaidjanul, cu sprijinul UE

Interesul pentru acest mega-proiect mai vechi, în jurul căruia au început discuții oficiale încă din 2011, a renăscut în 2022, anul invadării Ucrainei de către Federația Rusă. Astfel, anunțau autoritățile române, s-au reluat discuțiile pentru un proiect de o importanță deosebită început în 2011 între România și Turkmenistan, cu participarea Georgiei, Azerbaidjanului și cu sprijin UE. Președinți de state, miniștrii de externe, inclusiv români, oficiali UE, toți susțin acest proiect. Coridorul de mijloc va permite și va facilita transportul de energie și de mărfuri din bazinul Mării Caspice către vestul Europei. Inclusiv ministrul Economiei de la acel moment, Florin Spătaru, susținea inițiativa.

Beneficii majore pentru România ale Coridorului de Mijloc

Pentru România, acordul prezintă oportunități de extindere a rolului său în facilitarea comerțului eurasiatic. Infrastructura portuară de la Marea Neagră din România poate servi drept poartă de intrare pentru mărfurile care călătoresc spre și din Azerbaidjan, Turkmenistan și alte țări de la Marea Caspică, scria presa la acel moment.

Afluxul de schimburi comerciale va stimula creșterea economică în sectorul maritim al României, în industria logistică și în sectoarele de servicii conexe. În plus, conectivitatea sporită se aliniază la strategia economică mai largă a României de a deveni un actor-cheie în infrastructura europeană de logistică și transport. Acest efort de colaborare evidențiază potențialul parteneriatelor reciproc avantajoase de a spori conectivitatea și de a promova prosperitatea economică în întreaga Eurasie, mai informau autoritățile.

Pe măsură ce acordul avansează spre punere în aplicare, se preconizează că va cataliza noi evoluții în domeniul comerțului, al infrastructurii și al cooperării regionale, creând un precedent pentru viitoarele eforturi de integrare în regiunea mai largă a Mării Caspice și a Mării Negre.

2023 – Forumul Marea Caspică – Marea Neagră are loc la Constanța Pe 7 aprilie 2023, la Constanța are loc Forumul Marea Caspică – Marea Neagră, eveniment organizat de Ambasada Republicii Kazahstan în România și organizația operatorilor Portului Constanța, care a reunit, potrivit organizatorilor, cei mai mari jucători din domeniul transporturilor din Kazahstan, Georgia, Azerbaidjan și România. La evenimentul de la Constanța au participat peste 70 de companii din Portul Constanța, alături de companii de stat și private din Kazahstan, Georgia, Azerbaidjan și Moldova, reprezentanții porturilor Aktau din Kazahstan și Baku din Azerbaidjan la Marea Caspică, Batumi din Georgia și Constanța la Marea Neagră, ai companiilor de căi ferate din Georgia și Kazahstan, dar și reprezentanții ambasadelor acestor țări la București, precum și ai ambasadelor Serbiei, Ungariei și Statelor Unite ale Americii.rnațională de transport Marea Caspică – Marea Neagră se va semna la București. Ce înseamnă pentru România

Într-o evoluție semnificativă pentru conectivitatea regională și integrarea economică, Azerbaidjan, Turkmenistan, Georgia și România urmează să oficializeze crearea rutei internaționale de transport „Marea Caspică-Marea Neagră” printr-un acord interguvernamental cvadrilateral care va fi semnat la București în cursul acestui an, anunța în 2004 Azernews

Conexiunea Marea Caspică – Marea Neagră se va semna la Bucuresti, anunța presa în 2024

Inițiativa urmărește să simplifice și să îmbunătățească circulația mărfurilor între Marea Caspică și Marea Neagră, conectând în cele din urmă aceste regiuni mai strâns cu piețele europene, informau inițiatorii proiectului. Crearea rutei de transport internațional „Marea Caspică – Marea Neagră” marchează o etapă importantă în cooperarea regională și integrarea economică dintre Azerbaidjan, Turkmenistan, Georgia și România. Nu numai că îmbunătățește conectivitatea dintre Marea Caspică și Marea Neagră, dar consolidează și poziția acestor țări în rețeaua comercială globală, scriau cei de la Digi24.

Prin valorificarea avantajelor lor geografice și consolidarea investițiilor în infrastructură, țările participante sunt pregătite să deblocheze noi oportunități economice, să stimuleze creșterea economică și să promoveze o mai mare stabilitate regională.

România are o lungă istorie a proiectelor energetice eșuate: Nabucco, Coridorul Verde sau Getica

O analiză a Azernews releva beneficiile pentru fiecare țară implicată. Azerbaidjanul are de câștigat substanțial de pe urma creării rutei „Marea Caspică – Marea Neagră”, dar și România, scria publicația azeră. În ciuda tuturor acestor bune intenții, acordul pentru Culoarul Marea Neagră – Marea Caspică nu s-a semnat nici în prezent. De notat că România are o tradiție a marilor proiecte energetice transnaționale eșuate (cum a fost vechiul proiect Nabucco, Coridorul Verde acum vreo 10 ani, Hidrocentrala Tarnița, Getica etc.)

Ianuarie 2025 – Coridorul de Mijloc este menționat de Călin Georgescu. Suveranistul este ironizat crunt de presa mainstream

De menționat că proiectul scos pe tapet acum de ministrul de Externe a fost lăudat și de Călin Georgescu la scurt timp după anularea alegerilor prezidențiale (Detalii AICI). La scurt timp, acesta a fost criticat de presa mainstream, care a asociat Coridorul de Mijloc cu proiectele megalomanice ale lui Ceaușescu.

„Suntem graniță la Marea Neagră, dar dacă ne uităm mai departe, vedem legăturile cu Marea Caspică, Iran, Irak, Golful Persic și Marea Roșie. Aceasta este o poziție extrem de avantajoasă în raport cu marile puteri” , a declarat Georgescu la începutul anului, într-un dialog în studioul Gândul alături de Ion Cristoiu.

Septembrie 2025 – Oana Țoiu reia discuțiile diplomatice la nivel înalt despre Coridorul Caspic

Pe 22 septembrie 2025, ministrul de Externe, Oana Țoiu, a purtat discuții la nivel înalt despre Coridorul Caspic, ne informează Ministerul de Externe:

”Ministrul Afacerilor Externe al Azerbaidjanului, Jeyhun Bayramov, s-a întâlnit cu ministrul Afacerilor Externe al României, Oana Țoiu, în marja celei de-a 80-a sesiuni a Adunării Generale a ONU. Potrivit serviciului de presă al MAE al Azerbaidjanului, părțile au subliniat importanța extinderii cooperării economice și comerciale, remarcând perspectivele în domeniile securității energetice, diversificării economiei, educației, agriculturii și turismului. De asemenea, au fost discutate proiecte comune în domeniul energiei verzi și avantajele strategice ale consolidării cooperării în cadrul Coridorului de Mijloc”.

Într-o postare ulterioară, Oana Țoiu a declarat: „Eu vin cu un alt proiect, mai mare. România este graniță nu doar la Marea Neagră. Este și graniță la Marea Caspică. Voi face un culoar Marea Neagră-Caspica, mă voi duce în China și voi asigura Chinei intrarea în Mediterană. Asta înseamnă diplomație”. Aceasta a subliniat importanța strategiei sale, afirmând că parteneriatul cu China este esențial pentru interesele României.

De data aceasta, spre deosebire de precedentul creat în jurul fostului candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu, presa mainstream nu mai ironizează mega-proiectul transfrontalier, ci laudă beneficiile sale pentru România. Pentru ministrul de Externe este o excelentă oportunitate de imagine. Însă, așa cum explică în continuare, în exclusivitate pentru Gândul, economistul Mircea Coșea, dintr-o multitudine de cauze, proiectul are puține șanse de concretizare pentru țara noastră.

Mircea Coșea: Proiectul e foarte bun, foarte generos. Am putea saluta o reluare a unui proiect fiabil, dar greu de pus în practică

„Deocamdată nu am destule date ca să fiu optimist în legătură cu fezabilitatea acestei proiect, care durează de foarte mult timp. Teoretic e un proiect foarte bun, care ar trebui să ne ajute. Nu să ne asigurăm independența energetică, asta nu am putea avea niciodată. Independența energetică e un lucru teoretic, un ideal. Deocamdată, este un progres din punct de vedere al relațiilor diplomatice și al reluării unor posibile discuții. Nu neg că acest proiect mi-ar conveni. Ceea ce mi se pare mie greu de realizat este capacitatea României de a fi cooptată la un astfel de proiect”, a comentat expertul pentru Gândul.

3 condiții cheie pe care țara noastră nu le îndeplinește pentru a fi integrată în Coridorul caspic

Mircea Coșea a detaliat punctele vulnerabile ale țării noastre în acest proiect, astfel:

Un proiect de o asemenea anvergură necesită cel puțin 3 elemente de bază. În principal, o strategie clară în legătură cu ceea ce înseamnă energia pe termen lung. România nu are așa ceva, se chinuiește de foarte mult timp să aibă acces la proiectele de gaz de la Marea Neagră și nu reușește. Dapăi să vadă lucrurile în perspectivă.

În al doilea rând trebuie să existe o posibilitate reală de finanțare. Și lucrul ăsta este complicat în actualele condiții ale României.

În al treilea rând e posibilitatea care se discută de mult timp și nu e realizată, logistica acestui proiect. Adică, maniera în care se poate realiza un transport eficient pe conducte sau pe alt tip de transport. Deci părerea mea, la informațiile pe care le am, este că poate să fie un proiect foarte generos, dar nu am acces la aceste negocieri diplomatice.

„ România nu are un program de țară pe strategie energetică, merge pe cârpeli, pompieristică”

A m putea saluta acest început ca o reluare a unui proiect fiabil, dar încă greu de pus în practică. Cu speranța că România, până la urmă, va încerca să aibă un program de țară pe strategie energetică. Ceea ce nu are. România merge de la zi la zi, de la etapă la etapă, cârpeli, pompieristică. Uitați-vă ce s-a întâmplat cu prețurile (n.r. – la energie) din România. Deci, în măsură în care ea va avea o viziune asupra ceea ce o așteaptă în viitor, s-ar putea să avem o speranță.

Ce înseamnă ceea ce s-ar putea așteapta în viitor? În primul rând, noi nu știm de ce consum avem nevoie. Noi discutăm foarte entuziaști despre trecerea la automobile electrice, la robotizare, la inteligența artificială. Asta cere un consum mai înalt de energie, resurse pe care nu le avem. Avem astfel de capacități? Deo camdată nu. Avem investiții în aceste domenii? N u. Din punct de vedere al consumului de gaz, avem un consum de gaz, care să meargă pe prelucrare chimică? Nu avem. Am avut ș i am pierdut.

Deci multe lucruri încă în România nu sunt clarificate, di n punct de vedere a ceea ce ne așteptăm să facem, dacă vom avea posibilitatea unei aprovizionări cu energie mai permanente și mai eficiente. Ce vom face cu ea? Cum vom realiza? Ne trebuie o viziune pe care nu o avem. Cam toată România este un stat debusolat, care decade, care nu are niciun fel de orientare, zi de zi vedem acest haos care se întâmplă, această contradicție între guvern, magistratură, partide, lideri din coaliție. M i-e greu să cred că în viitorul apropiat vor avea un punct de vedere comun, un consens politic pe un proiect atât de important.

Turcia este un campion regional al dezvoltării. Bulgaria ia decizii mai înțelepte decât noi

În concluzie, mă bucur că s-a reluat proiectul, aștept cu nerăbdare să ne trezim și noi la realitate, să devenim o parte importantă a acestei coaliții. Însă, e xistă neșansa să fie preferate alte țări din regiune în deprimentul României, de exemplu Bulgaria sau Turcia. România nu este o țară atractivă acum în punct de vedere al investițiilor și al reglării unui lanț de aprovizionare . E xistă în zona Mării Negre un concurent important al României și al Bulgariei, care are progrese fantastice din punct de vedere industrial, aceasta este Turcia. Este un campion al dezvoltării în ultimii ani, este un mare exportator de industrie grea, de armament, de electronic, e o mare putere în devenire.

Bulgaria este mai avansată decât România, datorită unor decizii mai înțelepte din punct de vedere energetic, iată maniera în care este aproape de a rezolva problema Lukoil mult mai rapid și mai eficient decât România.

„Nu ne putem aștepta la miracole”

Nu trebuie să ne mai amăgim cu gândul că România este o atractivitate din punct de vedere investițional, deoarece nu este. Deci în măsura în care România nu vrea să facă progrese în acest domeniu, să aibă atractivitate fiscală, logistică, o anumită consecvență din punct de vedere al legislației, sunt convins că Bulgaria, Turcia și poate și alte țări din zonă sunt mult mai atractive decât România. Nu ne putem aștepta la miracole. Acest proiect este o discuție pe nivel diplomatic. Nu îl văd ca fiind atât de de avansat încât să fie și real. Deocamdată, în momentul actual, este doar o discuție la nivel ideatic și teoretic, utopic, a conchis cunoscutul economist.

