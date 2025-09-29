Compania aeriană Lufthansa a anunțat că până în 2030 va concedia 4.000 de angajaţi din sectorul administrativ, pe fondul eforturilor de a digitaliza, automatiza şi consolida procedurile.

În prezent, grupul Lufthansa are aproximativ 103.000 de angajaţi, potrivit DPA și Agerpres.

Compania germană şi-a îmbunătăţit obiectivele financiare pe termen mediu, anunţând că vizează un profit operaţional de 8-10% din venituri, faţă de ţinta anterioară de 8%. Pentru acest an, conducerea se aşteaptă ca profitul operaţional să-l depăşească semnificativ pe cel de anul trecut, de 1,6 miliarde de euro, notează Forbes.

Ce companii deține Lufthansa

Pentru a-şi spori profitabilitatea, Lufthansa intenţionează să consolideze diversele sale companii aeriene sub un control central mai strâns. Pe lângă marca de bază Lufthansa, grupul operează SWISS, Austrian şi Brussels Airlines, şi deţine o participaţie minoritară în operator aerian italian ITA, potrivit sursei citate.

De asemenea, divizia low-cost Eurowings va fi consolidată, precum şi diviziile de logistică şi mentenanţă.

