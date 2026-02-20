Comuna din România unde un teren agricol se vinde cu 2 RON/m². Ce suprafață este disponibilă

Care este comuna din România unde un teren agricol se vinde doar cu doi lei metrul pătrat. O postare făcută în urmă cu două zile pe Storia poate atrage atenția curioșilor.

Astfel, potrivit anunțului, oferta este disponibilă în localitatea Dor Mărunt, județul Călărași. Terenul se vinde cu suma totală de 1742 lei pentru o suprafață de 1000 de metri pătrați.

Potrivit descrierii de pe Storia, terenul se vinde la licitație și se vinde cota de 1/2 din dreptul de proprietate. Terenul este extravilan, arabil, iar în vecinătate sunt și alte terenuri arabile. Strada este de pământ.

sursa foto: Storia.ro

Autorul recomandă:

Localitatea din România în care o casă costă doar 5.000 de euro, acum, în februarie 2026. Se vinde cu teren de 2.800 metri pătrați