Condimentul care conține un compus activ ce te ajută să slăbești și să reduci apetitul. Este bogat în vitamine și minerale

Care este condimentul ce conține un compus activ care te ajută să slăbești și să reduci apetitul. De asemenea, este o sursă excelentă de vitamine, minerale și antioxidanți.

Un banal condiment ar putea fi aliatul tău secret împotriva kilogramelor în plus. Este vorba despre ardeiul iute cayenne, cunoscut pentru gustul său picant. El a fost studiat pentru rolul său în accelerarea metabolismului și reducerea apetitului.

Astfel, ardeiul iute cayenne este un soi de ardei picant, apreciat în bucătărie pentru gustul său, ce poate fi cultivat în câmp deschis sau în spații protejate. El conține un compus activ, numit capsaicină, studiat pentru efectele sale asupra pierderii în greutate și metabolismului.

Conform medicilor, dietele bogate în ardei iute sunt asociate cu un risc mai scăzut de boli cardiovasculare. Mai mult, cayenne stimulează digestia, regularitatea intestinului și diversitatea microbiană.

Unele cercetări indică o legătură între capsaicină și creșterea producției de căldură a corpului, fapt ce poate accelera metabolismul pe termen scurt și poate să sprijine pierderea în greutate, a explicat Toby Amidor, medic dietetician.

De asemenea, cayenne poate reduce și apetitul, facilitând menținerea unui deficit caloric necesar pentru slăbit, dar este nevoie de mai multe studii pentru a confirma dacă efectul asupra apetitului este suficient de semnificativ, potrivit eatingwell.

Totodată, o meta-analiză a 15 studii clinic a indicat că suplimentarea cu cayenne poate să reducă greutatea corporală, incicele de masă corporală și circumferința taliei.

În afară de capsaicină, ardeiul Cayenne este o sursă excelentă de vitamine și minerale. Astfel, un ardei iute roșu oferă circa 72% din valoarea zilnică de vitamina C, 48% din vitamina A, 13% din vitamina B6 și 5% din vitamina K.

