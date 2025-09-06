Conferință controversată la Brașov. Au fost promovate teorii conspiraționiste despre vaccinarea anti-COVID, morți subite și controlul maselor

O conferință controversată cu medici a avut loc sâmbătă, 6 septembrie 2025, la Brașov. În cadrul evenimentului cu temă medicală au fost promovate teorii conspiraționiste despre vaccinarea anti-COVID, morți subite și controlul maselor. La conferință au participat medici din spitale publice și clinici private din țară.

În cursul zilei de sâmbătă, 6 septembrie 2025, a avut loc o conferință la Brașov unde au participat medici din spitale publice și private din țară. Conferința poartă denumirea de „Covid-19 și convergența bio-digitală”, iar aceasta nu a fost acredittă de Colegiul Medicilor. Conferința a stârnit controverse, după ce în spațiul public au apărut informații legate de temele abordate de unii dintre medici.

Conferința ar fi trebuit să aibă la bază teme științifice, însă, potrivit Digi24, s-a transformat într-un eveniment în care sunt promovate teorii conspiraționiste despre vaccinarea anti-COVID, morți subite și controlul maselor. Această conferință a fost transmisă pe mai multe platforme online. Colegiul Medicilor din România a sesizat Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) în legătură cu această reuniune de la Brașov.

Răzvan Constantinescu, șef de lucrări la Universitatea de Medicină și Farmacie din Iași și gastroenterolog al unui spital public, se află printre medicii anti-vacciniști, arată sursa citată.

„Anii 2025 și 2026 vor fi anii morților subite”, spunea el.

Unul dintre medicii care au luat parte la conferință lucrează la spitalul public din Buhuși. Managerul unității medicale a anunțat că a fost demarată o anchetă internă.

Unii dintre medici, care își exprimă opinii care nu sunt bazate pe dovezi științifice, nu au fost sancționați.

