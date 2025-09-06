Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, „s-a autosesizat” astăzi, după ce a descoperit că la Brașov are loc o conferință susținută de mai mulți medici care vorbesc despre efectele adverse ale vaccinării anti-COVID-19.

„Astăzi, la Brașov, a avut loc o conferință fără nicio bază științifică, unde au fost promovate minciuni periculoase împotriva tratamentelor medicale moderne. Condamn categoric aceste manifestări care pun în pericol viața pacienților și subminează încrederea în medicină și în instituțiile statului. Solicit societăților profesionale să analizeze prin comisiile de etică comportamentul medicilor care aleg să răspândească falsuri în spațiul public, inclusiv prin ”pseudoconferințe” golite de orice conținut științific. Extind solicitarea inclusiv către Colegiul Medicilor din România pentru a lua măsuri de urgență.”, a scris ministrul pe Facebook.

Reacția Colegiului Medicilor

„Atragem atenția că această manifestare, inclusiv prin titluri și tematică, este contrară oricăror principii medicale, științifice și etice și ar putea avea ca și consecință periclitarea gravă a sănătății publice”, se arată în mesajul transmis de Departamentul Profesional, Științific și Învățământ al Colegiului Medicilor.

Până când vor stabili dacă vor sancționa medicii prezenți la conferința controversată, reprezentanții Colegiului Medicilor au făcut plângere chiar și la CNA. Conferința a fost transmisă în direct pe Youtube, iar Consiliul Național al Audiovizualului a fost sesizat să intervină pentru a elimina înregistrarea evenimentului.