Stetoscopul tradițional a fost inventat în anul 1816 și este folosit și astăzi pentru a asculta sunetele din interiorul corpului. Timp de peste două secole, a fost o parte esențială a trusei fiecărui medic din lume.

Acum, însă, o echipă de cercetători de la Imperial College London și Imperial College Healthcare NHS Trust a realizat o variantă modernă, high-tech, cu capabilități de inteligență artificială, care poate diagnostica insuficiența cardiacă, bolile valvelor inimii și tulburările de ritm cardiac aproape instantaneu, potrivit The Guardian.

Cum funcționează dispozitivul high-tech

Noul stetoscop poate analiza diferențe extrem de fine în bătăile inimii și în fluxul sanguin, care nu pot fi detectate de urechea umană, și poate realiza simultan un ECG (electrocardiogramă) rapidă.

Iar un diagnostic precoce este esențial pentru insuficiența cardiacă, bolile valvelor și aritmiile, permițând identificarea din timp a pacienților care au nevoie de tratamente salvatoare, înainte ca starea lor să se agraveze.

Un studiu care a testat stetoscopul cu AI, implicând aproximativ 12.000 de pacienți din 200 de cabinete de medicină generală din Regatul Unit, s-a concentrat pe persoane cu simptome precum oboseală sau dificultăți de respirație.

Pacienții examinați cu noul dispozitiv au avut de două ori mai multe șanse să primească un diagnostic de insuficiență cardiacă, comparativ cu cei care nu au fost examinați cu ajutorul tehnologiei.

Totodată, au fost de trei ori mai susceptibili să fie diagnosticați cu fibrilație atrială, o tulburare de ritm cardiac care crește riscul de accident vascular cerebral și aproape de două ori mai susceptibili să primească un diagnostic de boală valvulară (atunci când una sau mai multe valve ale inimii nu funcționează corect).

Dispozitivul a fost fabricat de compania californiană Eko Health și are dimensiunea unui pachet de cărți.

Acesta se plasează pe pieptul pacientului pentru a înregistra un ECG (semnalele electrice ale inimii), în timp ce microfonul său captează sunetele sângelui care circulă prin inimă.

Informațiile obținute sunt trimise în cloud, un spațiu de stocare online securizat, unde sunt analizate de algoritmi de inteligență artificială capabili să detecteze probleme subtile ale inimii, pe care un om le-ar putea rata.

Rezultatul testului, care indică dacă pacientul ar trebui sau nu să fie considerat „cu risc” pentru una dintre cele trei afecțiuni, este trimis apoi pe un smartphone.

Dar această inovație implică și un anumit risc, cum ar fiprobabilitate mai mare de diagnostic fals pozitiv (să li se spună oamenilor că ar putea avea o boală, deși nu o au).

În acest context, cercetătorii au subliniat că stetoscopul cu AI ar trebui folosit doar la pacienți care prezintă simptome ale unor posibile probleme cardiace, nu pentru controale de rutină la persoane sănătoase.

Detaliile acestei descoperiri au fost prezentate în fața a mii de medici la Congresul anual al Societății Europene de Cardiologie din Madrid, cea mai mare conferință mondială dedicată inimii.