Coșmarul de la Giurgiu-Ruse, aproape de final. Când va fi redeschis total Podul Prieteniei

Coșmarul turiștilor și transportatorilor de la Giurgiu-Ruse se apropie de final. Podul Preteniei româno-bulgare va fi redeschis total în plin sezon estival. Deocamdată, pe partea bulgară a podului Giurgiu-Ruse au fost reluate, marți, lucrările de reparaţii. În aceste condiţii, traficul rutier se desfăşoară alternativ, pe o singură bandă.

Ambasadoarea României în Bulgaria, Brândușa Predescu, a anunțat la TVR Info că podul Giurgiu-Ruse, care a intrat în reabilitare în urmă cu doi ani, va fi redeschis complet. În luna iulie și nu vor mai fi restricții de circulație.

„Traficul pe podul Giurgiu Ruse se face cu dificultate. Există încă lucrări de reabilitare a structurii podului pe partea bulgară. Vestea bună este că aceste lucrări se vor finaliza în curând, după cum am fost informată chiar zilele trecute de autoritățile bulgare.

La începutul lunii iulie, podul va fi pe partea bulgară redeschis pe ambele sensuri.Cu alte cuvinte, din luna iulie se va putea circula din nou pe ambele sensuri fără nicio dificultate“, a declarat ea.

Un al treilea pod peste Dunăre ar putea fi finalizat în 2030, cu finanțare europeană.

Deocamdată, pe o singură bandă

Pe partea bulgară a Podului Prieteniei Giurgiu-Ruse au fost reluate, marți, lucrările de reparaţii.

În aceste condiţii, traficul rutier se desfăşoară alternativ, pe o singură bandă, cu dirijarea circulaţiei la intervale egale de timp pentru fiecare sens de deplasare.

În zonă se efectuează lucrări la structura podului, în scopul creșterii vitezei de circulație și a capacității de trecere. Secţiunea bulgară a Podului Giurgiu-Ruse, lungă de 1.057 de metri, este supusă unor reparaţii majore, în etape, începând cu data de 10 iunie 2024.

În prezent, se lucrează la ultima secţiune, cu o lungime de 320 de metri, a benzii de circulaţie dinspre România către Bulgaria.

