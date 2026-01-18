Costel Gâlcă a făcut anunțul: jucătorul pe care îl așteaptă la Rapid. „Are experiență foarte mare, poate acoperi mai multe posturi”

Rapidul a început cu o victorie a doua parte a sezonului, 1-0 cu Metaloglobus, sâmbătă seară, 17 ianuarie, pe „Giulești”. Unicul gol al întâlnirii a fost marcat de Alex Dobre, în minutul 78.

Costel Gâlcă a anunțat că așteaptă transferuri noi la Rapid București și a dat o veste extrem de importantă despre Olimpiu Moruțan, fotbalist care este dorit în Giulești.

Olimpiu Moruțan, tot mai aproape de Rapid

Totodată, tehnicianul echipei patronate de Dan Șucu a vorbit despre transferurile realizate în această perioadă de mercato dar și despre mutările pe care le mai așteaptă în viitorul apropiat.

Rapid București a început cu dreptul anul 2026 și s-a impus în fața celor de la Metaloglobus, scor 1-0, în etapa cu numărul 22 din Superliga României. La finalul meciului disputat în Giulești, Costel Gâlcă a vorbit despre transferurile realizate de echipa patronată de Dan Șucu dar și despre posibilitatea ca Olimpiu Moruțan să ajungă la echipa pe care o pregătește.

„Am spus că îmi doresc să vină jucători. Au venit, sper să mai vină. (Vine Moruțan?) Sperăm să vină. Știu, în procentaj foarte mare, că trebuie să vină. E un jucător important, care poate diferența într-o echipă. Are experiență foarte mare, poate juca și număr 10, poate acoperi mai multe posturi.

(De câți jucători mai are Rapidul nevoie pentru a lupta cu șanse reale?) Când vin următorii, vedeți. Mai este timp. E foarte greu să aduci jucătorii pe care îi dorești imediat. (Suporterii au pretenții mari) Știu. Deocamdată e important să vină jucători, chiar dacă vin liberi. E important să vină”, a declarat Costel Gâlcă, la Prima Sport.

Costel Gâlcă, mulțumit de rezultat

Chiar dacă a recunoscut că echipa lui s-a chinuit în fața celor de la Metaloglobus, Costel Gâlcă s-a arătat mulțumit de faptul că Rapid a reușit să obțină toate cele trei puncte.

„Ne-am cam chinuit, am câștigat greu. Am avut ocazii mari, inițiativă. Nu am concretizat multe din acțiuni. (Dobre marchează din nou, pare o dependență de Dobre. Grameni, pasă de gol) Dina a făcut un meci foarte bun. Am avut ocazii, am fructificat una, prin Dobre. A mai avut o ocazie înainte de acest gol. Ne doream ca rezultatul să fie mai consistent. Suntem fericiți pentru că am câștigat acest meci, în condiții grele.

(Emoții până la gol?) Bineînțeles că stai cu emoții. Am avut ocazii bune, e greu să joci pe acest timp, pe acest teren. Se echilibrează forțele din teren. (Ați resimțit primele 15 minute, fără suporteri?) Am fost concentrat mai mult pe joc. Mi-a plăcut atitudinea jucătorilor, au fost agresivi, au stat sus, au recuperat sus. Am fost focusat mai mult pe acest lucru”, a mai spus Costel Gâlcă, conform sursei menționate anterior.