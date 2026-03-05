Fiica lui Victor Ponta ar fi urmat să vină acasă odată cu cei 28 de copii din Vrancea dacă nu ar fi fost blocată la îmbarcare

Fiica lui Victor Ponta ar fi urmat să revină în România odată cu cei 28 de copii din Vrancea și cele două profesoare care îi însoțesc, potrivit surselor Gândul.

UPDATE | Oana Țoiu confirmă întoarcerea copiilor din Vrancea și Piatra Neamț

Ministra de Externe, Oana Țoiu, a susținut joi o conferință de presă, în cadrul căreia a oferit informații actualizate despre cetățenilor români aflați în Orientul Mijlociu, care trebuie să revină în țară.

Grupul de elevi din județul Vrancea, rămas blocat în Dubai, va călători cu autocarul spre un aeroport din Oman, de unde va fi operat zborul.

Ministra de Externe, Oana Țoiu, a anunțat joi, într-o conferință de presă, că la noapte va fi operat un zbor din Oman, care este programat vineri, la ora 5 dimineața.

Cursa va readuce în țară și grupul de elevi din Vrancea, rămas blocat în Dubai odată cu izbucnirea conflictului în regiune.

„Avem grupurile din Vrancea, din Piatra Neamț și în ceea ce privește răspunsul legat de ore, (cursa – n.r.) este programată să decoleze la ora 5 dimineața”, a spus Oana Țoiu.

Cu toate acestea, ministra a subliniat că la fel ca în cazul curselor anterioare, pot apărea schimbări în privința orarului de zbor.

„Vă reamintesc însă că și primele curse, care au fost curse TAROM din Egipt, au avut modificări privind orarul de zbor. Și de data asta nu excludem posibilitatea unor modificări legate de programul de zbor și calendar, pentru că sunt în acest moment curse care sunt noi, nu existau în calendarul anterior al aeroporturilor respective și încercăm să echilibrăm asta împreună cu țările respective. Deci ea acum este programată să decoleze la 5 dimineața, dar ca și la cursele anterioare, pot apărea schimbări pe parcurs”, a completat Oana Țoiu.

Grupul din Vrancea a rămas blocat mai multe zile în Emiratele Arabe Unite din cauza conflictului din Iran. Aceștia vor merge cu autocarul către un aeroport din Oman, iar de acolo autoritățile de la București au obținut permisiunea și un culoar special de zbor pentru a permite repatrierea acestora.

Elevii participau la o excursie organizată în vacanța intersemestrială, iar deplasarea a fost una privată, în contextul unor activități educaționale/culturale, organizată de un centru Cambridge, care nu face parte din sistemul de învățământ de stat.

Știrea inițială

Grupul din Vrancea pornește spre România, după ce a fost blocat mai multe zile în Emiratele Arabe Unite din cauza conflictului din Iran. În jurul prânzului, aceștia au ajuns la Consulatul General al României din Dubai unde s-au întâlnit cu un alt grup venit din Abu Dhabi.

Grupul de elevi va merge cu autocarul, într-o călătorie de aproximativ cinci ore, către un aeroport din Oman, iar de acolo autoritățile de la București au obținut permisiunea și un culoar special de zbor pentru a permite repatrierea.

Din grupul care a fost preluat de autocare spre Oman ar fi trebuit să facă parte și fiica lui Victor Ponta.

Fetei i-a fost interzisă însă îmbarcarea în autocar, lucru confirmat și de fostul premier al României.

„Am ținut legătura permanent cu doamna ministru de Externe Oana Țoiu, toate resursele consulare și din ambasadă au fost puse la dispoziția grupului de copii din Vrancea pentru planificarea drumului spre casă în siguranță. Grupul a fost preluat de autocare spre Oman, de unde va fi îmbarcat în avion spre România”, a declarat deputatul vrâncean Corina Atanasiu, potrivit Vrancea24.

Cazul elevilor din Vrancea nu este singular pentru că alți 31 de elevi și 10 profesori din Neamț se află în regiune și nu se pot întoarce în România din cauza suspendării zborurilor, spun autoritățile.

„Din raportarea primită de la școli, avem 31 de elevi și 10 cadre didactice care sunt în zona Orientului Mijlociu. Concret, 29 de elevi și 6 cadre didactice sunt în Emiratele Arabe Unite, 3 cadre didactice sunt în Israel, un cadru didactic este în Egipt, un elev este în Sri Lanka, iar un alt elev este în India. Toți sunt bine, sănătoși, în siguranță și așteaptă nerăbdători să se întoarcă acasă”, a spus Liviu Ionuț Ciocoiu, inspectorul școlar general al județului Neamț.

