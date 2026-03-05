Prima pagină » Știri externe » Lupte în Orient, ziua 6. Iranul a atacat Azerbaidjanul cu drone și rachete. Teheranul amenință să atace situl nuclear israelian de la Dimona

Mihai Tănase
05 mart. 2026, 06:00, Știri externe
11:16

BREAKING Iranul ar fi atacat Azerbaidjanul cu drone și rachete. Baku mobilizează armata la graniță

Autoritățile de la Baku susțin că Iranul ar fi lansat drone și rachete către exclava azeră Nahicevan, într-un incident care riscă să amplifice tensiunile din regiune.

Potrivit informațiilor prezentate de oficiali azeri, unul dintre aparatele de zbor ar fi lovit aeroportul din orașul Nahicevan, situat la aproximativ 10 kilometri de granița cu Iranul.

Surse citate de Reuters afirmă că rachete și drone care veneau din direcția Iranului au căzut pe teritoriul Aeroportului Internațional Nahicevan.

Atacul ar fi fost efectuat cu o dronă Shahed, un tip de aparat fără pilot de fabricație iraniană utilizat frecvent în conflictele din regiune.

10:50

Iranul susține că a atacat grupuri kurde din Irak

Iranul a transmis joi că a atacat mai multe grupuri kurde din Irak și a avertizat „grupurile separatiste” să nu întreprindă acțiuni în sprijinul alianței americano-israeliene.

În atacurile iraniene, ar fi fost ucis un membru al unui grup kurd iranian exilat.

„Grupurile separatiste nu ar trebui să creadă că a suflat vântul și să încerce să acționeze. Nu le vom tolera în niciun fel”, a declarat secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, Ali Larijani, citat de agenția de știri AFP.

10:38

Lista zborurilor anulate joi pe Aeroportul Internațional Henri Coandă - București

Din cauza evenimentelor din Orientul Mijlociu, pe Aeroportul Internațional Henri Coandă București au fost anulate astăzi, 05.03.2026, 23 de zboruri, spre/dinspre 5 destinații.

Traficul aerian pe aeroporturile din Capitală se desfășoară în siguranță, conform planurilor de zbor.

09:58

Iranul amenință că va lovi situl nuclear israelian de la Dimona

Iranul amenință că va lovi situl nuclear israelian de la Dimona dacă Israelul şi SUA vor căuta o schimbare de regim în Republica islamică, a ameninţat miercuri un oficial militar iranian, citat de agenţia de presă locală Isna, scrie Reutrs.

Este vorba de o instalaţie nucleară secretă situată în deşertul Negev, la sud de oraşul Dimona. Mai precis, este un reactor cu apă grea (D2O), care funcţionează pe bază de uraniu natural, în cadrul Centrului de cercetare nucleară Negev (NRCN), cunoscut şi sub numele de Centrul de la Dimona sau IRR-2 (Israel Research Reactor-2).

În ultimele zile, prim-ministrul Benjamin Netanyahu şi preşedintele Donald Trump au declarat că unul dintre obiectivele operaţiunii este „de a crea condiţiile necesare pentru ca poporul iranian să înlocuiască regimul”, notează publicaţia The Jerusalem Post.

În timp ce unii responsabili israelieni au estimat că Donald Trump ar putea spune că obiectivele au fost atinse şi ar putea încheia operaţiunea în Iran în câteva zile, alţi oficiali de la Tel Aviv au declarat pentru The Jerusalem Post că SUA vor rămâne în luptă până când schimbarea regimului de la Teheran va avea efectiv loc.

„Trump intenţionează să meargă până la capăt în această privinţă”, a declarat un oficial de rang înalt israelian publicaţiei menţionate. „Şi-a marcat deja obiectivul. Vrea să înlocuiască regimul şi nu are nicio intenţie să ia piciorul de pe acceleraţie”, a afirmat acesta.

09:53

Guvernul Netanyahu spune că Israelul a făcut „progrese istorice” împreună cu SUA împotriva Iranului

„Israelul şi Statele Unite au făcut împreună progrese istorice pentru a ne proteja cetăţenii şi lumea civilizată”, a declarat Shosh Bedrosian, purtătoarea de cuvânt a prim-ministrului Benjamin Netanyahu.

Bedrosian a afirmat, de asemenea, că atacul a fost necesar deoarece Iranul era pe punctul de a-şi reconstrui programul nuclear în „noi buncăre subterane”.

Purtătoarea de cuvânt a ptremierului Netanyahu a precizat că existau semne că Iranul plănuia „să atace Israelul şi forţele americane din Orientul Mijlociu”.

09:38

Un petrolier american, în flăcări în Golful Persic după un atac revendicat de Iran

Garda Revoluționară Islamică din Iran a anunțat că a atacat un petrolier american în nordul Golfului Persic, potrivit unei declarații difuzate de televiziunea de stat iraniană.

Conform informațiilor prezentate de autoritățile iraniene, nava ar fi fost lovită în timpul operațiunii, iar petrolierul ar fi luat foc.

Totodată, Centrul de Operațiuni Comerciale Maritime al Armatei Britanice a anunțat că și un petrolier a fost vizat într-un incident maritim în zona Golfului Persic.

BREAKING | IRGC: We targeted an American oil tanker in the Strait of Hormuz, and it is currently on fire.

— Iran Military Monitor (@IRIran_Military) March 5, 2026

09:30

Spania respinge afirmațiile Casei Albe privind cooperarea militară cu SUA: „Nu războiului”

Ministrul de Externe al Spaniei, José Manuel Albares, a declarat că poziția guvernului său față de război „nu s-a schimbat”, după ce Casa Albă a afirmat că Spania a fost de acord să coopereze cu armata SUA.

Ieri, președintele Donald Trump a amenințat că va opri complet comerțul cu Spania, după ce această țară a interzis Statelor Unite să folosească bazele sale militare ca parte a operațiunii din Iran.

Albares a declarat pentru postul de radio spaniol Cadena SER: „Poziția guvernului spaniol cu privire la războiul din Orientul Mijlociu, bombardarea Iranului și utilizarea bazelor noastre nu s-a schimbat deloc”.

„Poziția noastră de a spune «nu războiului» rămâne clară și fără echivoc”, a declarat oficialul spaniol.

08:48

Casa Albă neagă informațiile privind un plan de înarmare a kurzilor

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a abordat, în cadrul unei conferințe de presă, informațiile potrivit cărora administrația Trump ar lua în considerare înarmarea forțelor kurde pentru a declanșa o revoltă în interiorul Iranului, afirmând că aceste relatări sunt false.

Leavitt a confirmat că Trump a avut discuții cu lideri kurzi ca parte a dialogului său continuu cu parteneri și aliați din Orientul Mijlociu, în special în legătură cu baza militară americană din nordul Irakului.

Totuși, ea a precizat că orice afirmație potrivit căreia președintele ar fi aprobat un plan de înarmare a forțelor kurde împotriva Iranului este incorectă și „nu are nicio bază factuală”.

08:41

Israelul lansează un avertisment urgent pentru locuitorii din Liban: „Fugiți imediat spre norul râului Litani”

Armata israeliană (IDF) reiterează avertismentul către civilii libanezi din sudul Libanului să-și evacueze locuințele în contextul luptelor împotriva Hezbollah.

„Avertisment urgent către locuitorii din sudul Libanului: trebuie să continuați să vă deplasați imediat spre nordul râului Litani”, spune purtătorul de cuvânt al armatei, col. Avichay Adraee.

„Reiterăm, avertismentul include și locuitorii orașelor Tyre și Bint Jbeil”, spune el.

Adraee afirmă că „orice persoană care se află în apropierea agenților Hezbollah, a instalațiilor sale sau a armelor sale își pune viața în pericol. Orice casă utilizată de Hezbollah în scopuri militare poate fi ținta atacurilor”.

IDF estimează că peste 300.000 de civili libanezi și-au părăsit până acum satele din sudul Libanului. În timpul luptelor dintre Israel și Hezbollah din 2024, aproape 1,2 milioane de libanezi au fost strămutați din casele lor.

08:20

Qatar Airways anunță va opera zboruri de urgență către Europa

Qatar Airways a anunțat că va începe să opereze zboruri de urgență către mai multe orașe europene joi.

Zborurile vor fi programate din Muscat, capitala Omanului, către Londra Heathrow, Berlin, Copenhaga, Madrid, Roma și Amsterdam.

Un alt zbor va fi organizat din Riyadh, capitala Arabiei Saudite, către Frankfurt.

Cu toate acestea, toate zborurile din principalul hub al Qatarului, Doha, „rămân temporar suspendate” din cauza „închiderii spațiului aerian qatarez”, a anunțat compania aeriană într-o postare pe rețelele de socializare.

Amintim că un zbor charter britanic din Oman, programat să plece miercuri seara, a fost amânat pentru joi, după ce pasagerii au intrat în panică și unii au lovit geamurile avionului.

08:09

Premierul Australiei anunță trimiterea de „resurse militare” în Orientul Mijlociu

Anthony Albanese a anunțat că „resurse militare” australiene se îndreaptă spre Orientul Mijlociu ca plan de urgență, fără a oferi detalii suplimentare despre resursele trimise, scrie Al Jazeera.com.

Postul de televiziune australian SBS News a raportat că au fost trimise două avioane militare.

07:57

Iranul neagă că ar fi lansat o rachetă spre Turcia. Erdogan avertizeaz: „Să fie pentru ultima dată”

Statul Major al Forțelor Armate Iraniene a respins acuzațiile potrivit cărora ar fi lansat o rachetă către Turcia, după ce Ankara a anunțat că sistemele de apărare ale NATO au interceptat un proiectil care se apropia de spațiul aerian turc.

Armata iraniană a transmis că respectă suveranitatea Turciei și a negat orice implicare în incident.

„Forțele armate ale Republicii Islamice Iran respectă suveranitatea țării vecine și prietene, Turcia, și neagă lansarea oricărei rachete către teritoriul acestei țări”, se arată în declarația oficială.

Potrivit Ministerului Apărării din Turcia, racheta s-ar fi apropiat de spațiul aerian turc după ce a survolat Irakul și Siria.

Autoritățile turce au anunțat că proiectilul a fost interceptat înainte de a provoca pagube sau victime.

Președintele Recep Tayyip Erdogan a declarat că Ankara a luat măsuri suplimentare de securitate în colaborare cu aliații din NATO pentru a preveni incidente similare.
Liderul turc a afirmat că Turcia „ia toate măsurile de precauție necesare” și transmite „avertismente în termeni cât se poate de clari pentru a preveni repetarea unor incidente similare”.

07:30

Atac iranian cu rachete și drone în Israel. Tel Avivul răspunde cu un o ploaie de rachete asupra Teheranului

Iranul a lansat mai multe runde de rachete asupra Israelului joi dimineață, a declarat armata israeliană, declanșând alerte în mai multe zone și explozii auzite la Ierusalim.

Sistemul de apărare aeriană al Israelului a interceptat două drone deasupra regiunii Galileea de Vest, relatează Canalul 12 din Israel.

Sirene au fost auzite mai devreme în orașele din regiune, au relatat mass-media israeliene.

Armata israeliană declară că a „lansat un val amplu de atacuri” împotriva infrastructurii statului iranian în întreg Teheranul.

07:25

Bombardierele iraniene, doborâte cu „2 minute” înainte de a lovi cea mai mare bază militară americană din Orientul Mijlociu

Avioanele de război iraniene se aflau la „două minute” distanță de a lovi baza aeriană al-Udeid din Qatar, cea mai mare bază militară care găzduiește trupe americane în Orientul Mijlociu, înainte ca avioanele F-15 din Qatar să le doboare, relatează CNN, citând două surse anonime informate cu privire la acest subiect.

Bombardierele tactice Su-24 din era sovietică ale Gărzii Revoluționare au fost identificate transportând „bombe și muniții ghidate” către al-Udeid, care găzduiește de obicei aproximativ 10.000 de soldați americani, și către complexul de prelucrare a gazelor naturale Ras Laffan din Qatar, și nu au răspuns la apelurile radio, spune una dintre surse.

Avioanele s-au prăbușit în apele teritoriale ale Qatarului, iar echipajele sunt în curs de căutare, spun oficialii.

07:14

SUA intensifică loviturile asupra lansatoarelor mobile de rachete ale Iranului

Comandamentul Central al Statelor Unite, CENTCOM, a anunțat că forțele americane continuă operațiunile pentru „eliminarea” lansatoarelor mobile de rachete ale Iranului, pe măsură ce ofensiva militară desfășurată împreună cu Israelul intră în a șasea zi.

Potrivit armatei americane, aceste sisteme reprezintă una dintre principalele amenințări din arsenalul iranian, deoarece pot fi mutate rapid și lansate din locații greu de detectat.

„Identificăm și distrugem aceste amenințări cu precizie letală”, se arată într-o declarație publicată de Comandamentul Central al Statelor Unite pe platforma X.

07:08

Canada ia în calcul o participare militară alături de SUA împotriva Iranului

Prim-ministrul canadian Mark Carney a declarat joi că nu poate exclude participarea militară a ţării sale la războiul care se intensifică în Orientul Mijlociu, potrivit Le Figaro.

„Nu putem exclude categoric o participare”, a declarat el alături de omologul său australian Anthony Albanese, la Canberra.

„Ne vom susţine aliaţii”, a adăugat şeful guvernului de la Ottawa.

Prim-ministrul canadian Mark Carney a declarat că susţine atacurile asupra Iranului „cu un oarecare regret”, deoarece acestea reprezintă un exemplu extrem de destrămare a ordinii mondiale, notează The Guardian.

„Din punct de vedere geostrategic, hegemonii acţionează din ce în ce mai mult fără restricţii sau respect pentru normele sau legile internaţionale, în timp ce alţii suportă consecinţele. Acum, extremele acestei perturbări se manifestă în timp real în Orientul Mijlociu”, a declarat Carney

07:05

Locuitorii din apropierea ambasadei SUA în Qatar, evacuați de urgență

Qatarul evacuează locuitorii din vecinătatea ambasadei SUA din Doha ca „măsură de precauție temporară”, a anunțat joi dimineață Ministerul de Interne al țării din Golf, transmite Reuters.

„Li s-au oferit locuințe adecvate ca parte a măsurilor preventive necesare”, a precizat ministerul într-un comunicat.

06:45

Mii de luptători au trecut frontiera în Iran

Câteva mii de luptători kurzi au lansat o ofensivă terestră în Iran împotriva regimului de la Teheran. Ei au trecut frontiera, venind din Irak, și au ocupat mai multe poziții într-o zonă montană. Informații neconfirmate arată că americanii ar putea ajuta grupările să lupte cu iranienii.

Un oficial al Coaliției Forțelor Politice din Kurdistanul Iranian (CPFIK) susține că grupurile armate kurde cu sediul în Irak au început o ofensivă militară împotriva forțelor regimului iranian. Informația este prezentată în exclusivitate de i24NEWS.

„Mișcările militare terestre ale forțelor kurde împotriva Iranului au început de la miezul nopții de 2 martie”, a declarat oficialul pentru i24NEWS. El a mai spus că forțele iraniene au evacuat orașul de frontieră Mariwan pe 3 martie și au început să stabilească poziții defensive în jurul zonei. Luptătorii PJAK au ajuns în jurul munților din vestul Iranului.

Mai multe informații neconfirmate arată că Washingtonul ia în considerare un parteneriat cu grupurile kurde. Planul ar putea fi de a incita o revoltă de proporții în interiorul Iranului.

06:30

Trump: „Statele Unite se află într-o poziție de forță”

Donald Trump a făcut noi declarații cu privire la războiul declanșat împotriva Iranului.

„Suntem acum într-o poziție de forță, iar liderii lor dispar rapid. Toți cei care vor să devină lideri ajung să moară. Ne descurcăm foarte bine pe frontul războiului, iar asta e o subestimare. Cineva m-a întrebat: «Pe o scară de la 1 la 10, cum ați evalua asta?». Am răspuns cam 15”, a declarat președintele Statelor Unite în fața unui grup de directori din domeniul tehnologiei la Casa Albă.

Vorbind în a cincea zi a războiului, Donald Trump a repetat justificările sale pentru atacul lansat împotriva Iranului: „Când nebunii au arme nucleare, se întâmplă lucruri rele”.

06:00

Iranul, rămas fără rachete?

Numărul rachetelor iraniene lansate asupra Israelului scade „în fiecare zi”, a declarat presei un purtător de cuvânt al armatei israeliene.

„Am neutralizat aproximativ 300 de lansatoare de rachete balistice. Credem că operațiunile noastre împotriva acestor lansatoare de rachete și stocuri explică în mare măsură de ce observăm în fiecare zi o scădere a numărului de rachete lansate spre Israel”, a declarat locotenent-colonelul Nadav Shoshani.

De la începutul războiului, „iranienii au lansat câteva sute de proiectile asupra regiunii și zeci, sau chiar câteva sute, asupra Israelului. Vorbim despre multe zeci de rachete în prima zi, care au scăzut treptat la câteva zeci, apoi la cantități foarte mici, mult mai mici astăzi”, a explicat ofițerul.

„Am văzut un număr limitat de atacuri venite din Irak, în mare parte drone, dar marea majoritate a tirurilor provin din Iran și acum de la Hezbollah”, a adăugat el.

Războiul dintre SUA-Israel și Iran a intrat joi, 5 martie 2026, în a 6-a zi, iar confruntările dintre cele două tabere par departe de o încheiere. Tel Avivul anunță, totuși, că pe zi ce trece forța de atac a Teheranului scade, iar numărul de rachete lansate e tot mai mic.

