Autoritățile de la Baku susțin că Iranul ar fi lansat drone și rachete către exclava azeră Nahicevan, într-un incident care riscă să amplifice tensiunile din regiune.

Potrivit informațiilor prezentate de oficiali azeri, unul dintre aparatele de zbor ar fi lovit aeroportul din orașul Nahicevan, situat la aproximativ 10 kilometri de granița cu Iranul.

Surse citate de Reuters afirmă că rachete și drone care veneau din direcția Iranului au căzut pe teritoriul Aeroportului Internațional Nahicevan.

Atacul ar fi fost efectuat cu o dronă Shahed, un tip de aparat fără pilot de fabricație iraniană utilizat frecvent în conflictele din regiune.