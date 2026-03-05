La ce etaj este bine să cumperi un apartament. Parterul și ultimul etaj mereu ridică probleme

Când vine vorba să-şi cumpere un apartament, românii se uită la multe aspecte, dar în special la partea financiară şi la detalii care ţin de poziţionarea apartamentului.

Zeci de mii de proprietăți imobiliare sunt tranzacționate lunar în România, majoritatea fiind apartamente. Cu toate acestea, pandemia de coronavirus i-a determinat pe mulți români să își dorească tot mai mult o casă cu curte.

Una dintre marile dileme este dacă bine să-ţi cumperi un apartament la un nivel cât mai apropiat de parter sau la un nivel cât mai apropiat de etajele superioare, potrivit Observator News.

La ce etaj este bine să cumperi un apartament

Potrivit specialiștilor, cea mai bună opțiune este alegerea unui apartament situat la un etaj intermediar, între etajele 2 și 6, pentru a evita inconvenientele specifice parterului sau ultimului etaj.

Un apartament aflat de la etajul 2 în sus te ferește de problemele frecvente ale parterului, precum zgomotul intens sau lipsa de siguranță. În același timp, dacă locuința se află până cel mult la etajul 6, sunt evitate neplăcerile asociate ultimului etaj, cum ar fi temperaturile extreme, riscul de infiltrații sau inundații prin tavan, dar și eventualele dificultăți legate de furnizarea apei calde ori a căldurii.

Un apartament la parte implică anumite riscuri. Am putea avea probleme din cauza zgomotului, dar ar există o problemă şi în ceea ce priveşte nivelul de securitate.

Care sunt cele mai sigure etaje în caz de cutremur

Dacă vorbim despre o clădire cu maxim opt sau zece etaje, atunci cele mai sigure etaje, în caz de cutremur, sunt cele intermediare, cu predilecţie etajele 2-4.

Conform specialiştilor, etajele superioare au o mişcare de balansare mai amplă, în timp ce apartamentele de la parter sau maxim etajul 1 riscă să preia greutatea restului structurii în caz de prăbușire.

