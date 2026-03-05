Prima pagină » Știri politice » Oana Țoiu, mesaj confuz în prima reacție de după scandalul fiicei lui Victor Ponta, blocată la îmbarcare de Consulatul din Dubai

Oana Țoiu, mesaj confuz în prima reacție de după scandalul fiicei lui Victor Ponta, blocată la îmbarcare de Consulatul din Dubai

05 mart. 2026, 14:52
Oana Țoiu, mesaj confuz în prima reacție de după scandalul fiicei lui Victor Ponta, blocată la îmbarcare de Consulatul din Dubai

Ministra de Externe, Oana Țoiu, a reacționat în scandalul fiicei lui Victor Ponta, blocată la îmbarcare de Consulatul din Dubai.

„Sunt mamă şi înțeleg cu totul prioritatea pe care fiecare părinte o are pentru siguranța propriilor copii”, a postat Oana Țoiu pe Facebook.

„Echipele consulare nu se pot abate de la criteriile de nivel de urgență”

Șefa diplomației române spune că nu se pot face ierarhii între îngrijorările părinților.

„Sunt însă şi într-un rol instituțional care îmi impune să respectăm încrederea cetățenilor, mai ales în momente de criză şi îngrijorare justificată.

Deşi înțeleg pe deplin fiecare părinte, echipele consulare nu se pot abate de la criteriile de nivel de urgență.

Ca părinți facem tot ce este în puterea noastră pentru copiii noştri, acum sunt în şedință cu miniştri din Orientul Mijlociu pentru a discuta soluții, avem sute de copii români care sunt blocați departe de casă şi treptat se întorc şi vom continua efortul diplomatic pentru acces pentru zborurile spre România.

Dar, dincolo de rolul de părinte, în rolul instituțional nu putem ceda presiunii pentru că între îngrijorările legitime ale părinților nu putem face ierarhii”, mai spune Oana Țoiu.

„Nu ministrul trebuie să decidă cine are locuri mai în față”

Ministra de Externe mai spune că nu ea trebuie să decidă „cine are locuri mai în față”.

„Avem echipe care au sarcina foarte grea de a respecta criteriile anunțate transparent: grupurile şcolare de copii şi cazurile medicale cu grad ridicat de risc.

Înțeleg că în spațiul public au apărut reproşuri din mediul politic dar nu aş vrea să transformăm o perioadă deja foarte grea pentru echipele consulare care gestionează cazurile şi aplicarea criteriilor într-o nouă răfuială politică.

Avem ceva mai important de făcut acum iar pentru deciziile din aceste zile nu politica este cea care le ghidează.

Apartenența politică a părinților nu este o informație care să facă parte din detaliile cerute şi nici nu poate fi criteriu de prioritizare.

Nu ministrul trebuie să decidă cine are locuri mai în față, nici dacă cineva este sau nu bolnav. Ministrul trebuie să decidă că nu apartenența politică devine criteriu pentru evacuări.

În ceea ce priveşte cazurile medicale prioritare căutăm acum soluții pentru femeile gravide pentru a micşora riscul impactului alertelor antiaeriene asupra sarcinii şi continuăm să căutăm soluții pentru minori.

Familiile vor primi informații pe măsură ce avem confirmate soluții în comunicarea cu agențiile de voiaj sau pe canalele de comunicare cu echipele consulare direct de la acestea”, a scris Oana Țoiu.

