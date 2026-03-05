Un atac cu drone al Iranului a vizat exclava autonomă Nahicivan din Azerbaidjan și a deschis un nou front în războiul în curs dintre Statele Unite și Iran, spun autoritățile azere.

Președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, a declarat că „Iranul a comis un act terorist împotriva statului azer. Forțele noastre armate au primit instrucțiuni cu privire la atacurile cu drone ale Iranului. Oficialii iranieni trebuie să ofere o explicație și să își ceară scuze Azerbaidjanului. Azerbaidjanul nu participă și nu va participa la operațiuni împotriva Iranului”, a spus Aliyev.

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe al Azerbaidjanului, Iranul a atacat Azerbaidjanul cu drone în jurul orei 12:00 (ora locală), unde a rănit doi civili și a provocat pagube materiale aeroportului local. Conducerea de la Baku a cerut o „explicație clară” din partea Teheranului și a declarat că Azerbaidjanul „își rezervă dreptul de a lua măsuri de răspuns adecvate”.

„O dronă a lovit clădirea terminalului aeroportului din Republica Autonomă Nahicivan, în timp ce o altă dronă a căzut lângă o clădire școlară din satul Shakarabad”, a declarat ministerul azer.

Iranul neagă atacul din Azerbaidjan

Ministrul adjunct de externe al Iranului, Kazem Gharibabadi, a negat că țara sa ar fi vizat vecinul de la nord. „Republica Islamică nu a vizat Republica Azerbaidjan”, a declarat Gharibabadi într-un comentariu publicat de agenția de știri iraniană Tasnim. „Nu vizăm țările noastre vecine. […] Politica Iranului este doar de a ataca bazele militare ale inamicilor săi” care sunt active în regiune și sunt folosite pentru a ataca Iranul, în special cele ale Statelor Unite și Israelului.

Azerbaidjanul este implicat într-un mare proiect al lui Donald Trump

Proiectul lui Donald Trump, supranumit „Ruta Trump pentru Pace și Prosperitate Internațională”, prevede dezvoltarea unei rute care leagă Azerbaidjanul de exclava sa Nahicivan și crearea unui pasaj între Armenia și statul azer. Iranul s-a opus de mult timp acestei noi rute, cunoscute și sub numele de coridorul Zangezur, de care Teheranul se temea că ar putea izola țara de restul Caucazului.

Pe lângă aceasta, Iranul acuză de mult timp guvernul de la Baku că transformă Azerbaidjanul într-o bază de spionaj israeliană.

