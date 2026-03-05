Planul premierului Bolojan pentru a opri explozia prețului la pompă: să aștepte să se redeschidă strâmtoarea Ormuz. „Speranța este că într-un termen cât mai scurt să se clarifice lucrurile în această zonă și să se deschidă”

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că a discutat cu ministrul Energiei legat de creșterea prețurilor carburanților din România, ca urmare a escaladării războiului din Iran. Conform declarațiilor premierului, planul este, în acest moment, să se redeschidă strâmtoarea Ormuz.

„Ceea ce trebuia să facem, pe de o parte, și am discutat cu ministrul Ivan. Pentru a limita efectele asupra economiei românești, asupra costului aprovizionării cu motorină și benzină, suntem activi și urmărim ce se întâmplă pe piețe. Ce se întâmplă pe piața globală ne interesează. Speranța este că într-un termen cât mai scurt să se clarifice lucrurile în această zonă și să se deschidă strâmtoarea Ormuz. Facem tot ce ține de guvern pentru a limita acest efect”, a spus, joi, premierul Ilie Bolojan.

El a adăugat că plafinarea prețurilor la gaze va continua după 1 aprilie, dar sub altă formă, pentru consumatorii casnici,

„Unde putem să influențăm semnificativ lucrurile, unde este piața de gaz unde avem o anumită independență energetică, era normal să facem.”

Despre prețurile la energie electrică, premierul a spus că a discutat cu ministrul Energiei și că va veni cu un plan până la finalul lunii martie.

„Avem un plan pe care l-am discutat și pe care îl vom anunța la finalul lunii martie.”

Prețul la pompă a trecut de 9 lei pe litru

Prețurile carburanților au sărit de 8 lei pe litru pentru toate tipurile de combustibil, după escaladarea războiului din Iran. Motorina premium este deja la 9 lei pe litru.

Iranul, în urma atacurilor americane și israeliene, a închjsi strâmtoarea Ormuz, pe care o controla și prin care trecea 20% din petrolul global. Prețul barilului de petrol a crescut pe piața internațională.

