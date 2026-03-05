Prima pagină » Actualitate » CSM cere Guvernului Bolojan măsuri urgente pentru acoperirea deficitului masiv de personal

CSM cere Guvernului Bolojan măsuri urgente pentru acoperirea deficitului masiv de personal

Bianca Dogaru
05 mart. 2026, 15:49, Actualitate
Consiliul Superior al Magistraturii s-a adresat Guvernului României și Ministerului Justiției, pe data de 5 martie 2026, pentru a solicita intervenția rapidă în cazul crizei de personal din sistemul judiciar. Aceasta este a treia solicitare trimisă în cursul acestui an.

CSM avertizează că sistemul funcționează cu un deficit critic de resurse umane, ceea ce pune în pericol calitatea actului de justiție pentru cetățeni. Consiliul solicită deblocarea imediată a concursurilor pentru admiterea directă în magistratură, deoarece în acest moment sunt vacante 849 de posturi de judecător la nivel național. Pe lângă lipsa judecătorilor, sistemul are nevoie de 4.874 de grefieri. Deși autoritățile au promis alocarea a 600 de posturi de grefier, în ultimii șase ani nu s-a făcut niciun demers în acest sens.

„CSM a solicitat:
• deblocarea concursurilor de admitere directă în magistratură, suspendate prin act normativ, în condițiile în care la nivel național există 849 de posturi de judecător vacante (peste 15% deficit);
• alocarea posturilor de grefier, necesarul stabilit fiind de 4.874 de posturi, iar în ultimii 6 ani nu a fost alocat niciunul dintre cele 600 de posturi promise;
• înființarea a 712 posturi de asistenți ai judecătorului, prevăzute de lege, pentru a asigura un raport minimal de 1 asistent la 3 judecători.”

Totodată, CSM cere înființarea a 712 posturi de asistenți ai judecătorului pentru a asigura un suport minim necesar activității instanțelor.

„În prezent, unele instanțe funcționează în condiții extrem de dificile, existând cazuri în care activitatea este asigurată de un singur judecător sau în care peste jumătate dintre posturi sunt vacante. Presiunea asupra instanțelor este amplificată de volumul foarte mare de cauze:
• 1,6 milioane de dosare nou-intrate în 2024 în materiile civilă și comercială, comparativ cu 418.544 media europeană;
• 769.823 cauze în curs de soluționare în 2024, față de 358.277 media europeană.”

România deține primul loc în Europa la numărul de procese noi raportate la populație.

„România rămâne astfel statul european cu cel mai mare număr de dosare nou-intrate în primă instanță raportat la populație – 8,42 cauze la 100 de locuitori, față de 2,20 media europeană.”

CSM subliniază că efortul depus de actualii magistrați și grefieri nu mai poate fi susținut fără măsuri concrete.

„Efortul constant al judecătorilor și grefierilor aflați în funcție a permis până în prezent menținerea funcționării sistemului judiciar. Acest efort nu mai poate fi susținut în lipsa unor măsuri concrete din partea celorlalte puteri ale statului, care să depășească retorica publică a justiției promise în beneficiul cetățeanului și să asigure, în mod efectiv, asumat și responsabil resursele umane și materiale necesare pentru realizarea actului de justiție.”

