Alimentul de post la care „trebuie obligatoriu să renunțăm”, potrivit dr. Mihaela Bilic. Este preferatul românilor

05 mart. 2026, 15:27, Social
Postul Paștelui a început deja, iar pentru creștini este o perioadă de reflecție spirituală și de înfrânare a poftelor.

În materie de alimentație, mulți renunță până de Paște la mâncărurile de dulce, pe bază de carne, lapte sau ouă. Soluții sunt, pentru că piața este inundată de cașcaval vegetal, icre ori burgeri din caju, mazăre și soia.

Nutriționistii recomandă să fim atenți la produsele care pot conține mai multe grăsimi și mai puțini nutrienți, relatează ProTV.

„Uleiul în post – la fel de rar precum peștele”, îndeamnă nutriționistul Mihaela Bilic, care spune că „limitarea consumului de ulei este mai importantă decât eliminarea oului și produselor lactate”.

„Suntem români și avem uleiul de gătit în sânge, fiind vegetal există riscul să îl consumăm din abundență, mai ales în post. Nu știu dacă au fost nutriționiști de față atunci când s-au pus bazele religiei, însă limitarea consumului de ulei este mai importantă decât eliminarea oului și produselor lactate. Când vrem să-i dăm o pauză ficatului și metabolismului de la munca grea de digestie din fiecare zi, pe lângă produsele de origine animală trebuie obligatoriu să renunțăm și la ulei, indiferent dacă e de floarea soarelui sau de măsline”, mai spune Mihaela Bilic.

Aceasta recomandă alte alimente și mâncăruri pe care le putem consuma în perioada postului.

„Dacă aveți curiozitatea să vedeți cât de rare sunt dezlegările la ulei și vin din timpul postului veți fi uimiți. Este de asemenea interesant că uleiul și vinul au fost puse în aceeași categorie, a plăcerilor alimentare ce trebuie limitate. Dacă analizăm puțin, vedem că prin eliminarea uleiului dispar din meniul de post toate mâncărurile gustoase: zacuscă, salată de vinete și humus, pateu vegetal, cartofi prăjiți, șnițel de soia, produse de patiserie și de cofetărie (pentru că margarina tot ulei este????). Ce mai rămâne? Greu de zis: ciorbe și mâncăruri de legume (gătite fară ulei!), făinoase, cartofi, pâine, mămăliga, toate leguminoasele boabe (fasole, mazăre, linte, soia, năut). Atenție și la salate, fără ulei nu se prea poate, iar semințele și oleaginoasele (nuci, alune, migdale) au 40% ulei.

Departe de mine dorința de a fi cârcotașă, dar decât să ținem post mâncând pe săturate alimente bogate în ulei, mai bine nu ținem deloc. Postul nu face bine și nu ajută organismul decât atunci când presupune mâncare puțină și dietetică, adică fără grăsime. Postul înseamnă să nu te saturi, să simți lipsa, să te confrunți cu foamea. Asta e esența, simbolul, scopul. Și da, există un rău mai mare decât uleiul, pe care religia nu l-a luat în calcul pentru că nu exista: grăsimea vegetală de palmier și de cocos”, mai spune nutriționistul.

