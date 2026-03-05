Oana Țoiu a fugit din conferința de presă, asaltată de întrebări în „scandalul fiicei lui Ponta”. Ministra de Externe nu a răspuns aplicat la nicio întrebare din partea jurnaliștilor.

Ministra de Externe, Oana Țoiu, i-a transmis un mesaj lui Victor Ponta în cadrul unei conferințe de presă susținute la Ministerul Afacerilor Externe. Ministra a refuzat să răspundă direct dacă a cerut ca fiica fostului premier să nu fie evacuată din Orient.

Întrebată de reporterii prezenți la fața locului dacă are un mesaj pentru Victor Ponta, Oana Țoiu i-a transmis că își dorește ca toți copiii să ajungă înapoi în România și a spus că face toate eforturile pentru înființarea unor noi rute de zbor către România.