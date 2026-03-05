Prima pagină » Actualitate » Oana Țoiu a fugit din conferința de presă, presată de întrebări în „scandalul fiicei lui Ponta”. Momentul video

05 mart. 2026, 15:33, Actualitate

Oana Țoiu a fugit din conferința de presă, asaltată de întrebări în „scandalul fiicei lui Ponta”. Ministra de Externe nu a răspuns aplicat la nicio întrebare din partea jurnaliștilor.

Ministra de Externe, Oana Țoiu, i-a transmis un mesaj lui Victor Ponta în cadrul unei conferințe de presă susținute la Ministerul Afacerilor Externe. Ministra a refuzat să răspundă direct dacă a cerut ca fiica fostului premier să nu fie evacuată din Orient.

Întrebată de reporterii prezenți la fața locului dacă are un mesaj pentru Victor Ponta, Oana Țoiu i-a transmis că își dorește ca toți copiii să ajungă înapoi în România și a spus că face toate eforturile pentru înființarea unor noi rute de zbor către România.

„Ce pot să îi spun acum public domnului Ponta, așa cum pot să îi spun oricărui părinte, este că vom face tot ce ține de noi să existe rute pentru România și vom asigura prioritate în continuare copiilor.

Un element important însă este că această prioritate, așa cum este ea în acest moment gândită, ține de ordinea, inclusiv a vârstelor copiilor.

Vom considera bebelușii, copiii care au o vârstă preșcolară, școlară, o prioritate mai mare decât copiii care sunt de o vârstă aproape de cea a adulților. Toți copiii trebuie să fie în siguranță, nu putem noi să alegem între familii, între copii”, a spus Oana Țoiu. 


