Alex Chipciu, de neoprit după ce Universitatea Craiova a spulberat „U" Cluj în „finala" campionatului: „Să nu mă mai chemați! Tragi de om și acum..."
Chipciu, de neoprit după ce Universitatea Craiova a spulberat „U” Cluj / Sursa FOTO: SportPictures
La 37 de ani, Alex Chipciu rămâne unul dintre jucătorii spirituali ai Superligii, arată PROSPORT. Victoria Universității Craiova în „finala” campionatului, 5-0 contra „U” Cluj, nu l-a deranjat atât de tare pe veteranul ardelenilor. Ba, dimpotrivă, fundașul stânga a găsit puterea să aprecieze performanța echipei din Bănie.

De altfel, imediat după meci, Chipciu a oferit o nouă reacție spumoasă, așa cum ne-a obișnuit și cu alte ocazii.

Chipciu: „Vedeți cum e viața?”

Duminică, 17 mai 2026, va rămâne o dată marcată în istoria Universității Craiova. Oltenii au cucerit un nou titlu în România, la capătul unui joc absolut încântător, care le-a adus o victorie cu 5-0.

La finalul partidei, Chipciu ar fi intrat în conflict cu reporterii aflați în zona mixtă, scrie ProSport. Motivul? Pe fundașul clujenilor l-a deranjat faptul că a trebuit să plece mai repede de la interviu.

„Aș spune că am ratat mai mult Cupa decât campionatul. Cred că suntem performeri ai acestui campionat. Să termini pe 2, după situația în care am fost… De-asta nu pot să fiu supărat, aici am ajuns toți. Cred că meciul s-a pierdut la început, când am luat golurile foarte repede, plus eliminarea (n.r. – Oucasse Mendy a plecat la vestiare în minutul 43). Era clar că nu mai avem șanse. Totuși, sunt mândru de colegii mei, de momentele prin care am trecut împreună. Să nu uităm: vom juca în Europa League, competiție grea!

M-am gândit și la campionat, recunosc, mai ales după ce i-am bătut pe Craiova la noi acasă (n.r. – scor 4-0), dar atât am putut. Felicitări lor, înseamnă că au fost mai buni!

Păi, acum, dacă au ieșit campioni, nu mă mai chemi? Să nu mă mai chemați după, dacă acum trebuia să ne scoată repede! Vedeți cum e viața? Când e nevoie să vorbești, tragi de om. Când nu, hai, mai repede, să plecăm!”, a declarat Alex Chipciu.

„Cea mai bună echipă”

„Am ajuns aici datorită evoluției jucătorilor. Mă bucur, am ajuns în Europa League și asta este foarte, foarte important, un rezultat extraordinar. Astăzi au meritat, au fost mai buni. Cea mai bună echipă (n.r. – Universitatea Craiova)! Păcat că am intrat un pic temători, să fie deja 2-0 după nouă minute… Este foarte greu pentru orice echipă. În Cupă nu au făcut acest presing, acum au făcut un presing important la începutul meciului. Au fost mai buni, nu se poate spune nimic. Bravo lor, felicitări Craiova!

Am luat două goluri în nouă minute. Nu am fost poziționați bine acolo, dar asta este, nu e corect ca în acest moment să discutăm despre greșeli. Asta e, am intrat puțin temători, ei au făcut un presing foarte bun și după 10 minute să te vezi condus cu 2-0, să-ți dea apoi afară și un jucător… Foarte greu, s-a terminat meciul după prima repriză.

Rămânem cu calificarea în Europa League. Am plecat la drum pe 21 octombrie, eram pe locul 10 și datorită jucătorilor am ajuns pe locul secund. Este ceva extraordinar de frumos pentru toți”, a transmis și antrenorul Cristiano Bergodi.

