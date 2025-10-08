78 de zile până la Crăciun. Magazinele au pus deja în vânzare decorațiuni festive

Spiritul Crăciunului pare să fi sosit mai repede decât oricând într-un supermarket din Constanța, spre surprinderea clienților care au găsit rafturile pline de globuri, luminițe și decorațiuni de iarnă, în plină lună octombrie.

Mulți cumpărători au crezut inițial că este o glumă, însă, pe măsură ce au observat standurile special amenajate, au realizat că pregătirile pentru sărbători au început serios.

„Perioada de Crăciun este cea mai frumoasă din an. Poate nu e chiar rău că vine mai devreme”, a spus o clientă amuzată, în timp ce își alegea un set de globuri.

Rafturile pline de magie: de la îngerași, la luminițe multicolore pentru Crăciun

Deși afară vremea este încă tomnatică, în interiorul magazinelor atmosfera este deja una de iarnă deplină. Rafturile abundă în îngerași decorativi, globuri de cristal cu zăpadă, luminițe colorate, căni tematice, decorațiuni pentru brad și farfurii cu motive de sărbătoare.

Se pare că inițiativa a fost primită cu entuziasm: mulți români au început deja să cumpere beteală și ornamente, hotărâți să se pregătească din timp pentru Crăciunul care se apropie.

„Când intri în magazin, uiți de ploaie și de toamnă. E ca și cum ai fi deja în decembrie”, spun vizitatorii surprinși de decor.

Strategia magazinelor, între marketing și bucurie anticipată

Deși calendarul arată încă începutul lui octombrie, mai multe centre comerciale din Constanța au decis să aducă magia Crăciunului mai devreme, mizând pe entuziasmul cumpărătorilor și pe dorința acestora de a se conecta la spiritul sărbătorilor.

Printre lanțurile care au dat startul sezonului festiv se numără și Carrefour, unul dintre cele mai mari supermarketuri din România.

Reprezentanții companiei nu au comentat oficial momentul lansării decorațiunilor, însă fenomenul nu este izolat. Tendința de a aduce Crăciunul mai aproape de toamnă este observată în tot mai multe magazine din țară.

Românii, dornici să prelungească sărbătoarea

Pentru mulți români, Crăciunul este perioada preferată a anului. Îl asociem cu vacanța, mesele festive, colindele și timpul petrecut alături de familie. Într-un context economic și social adesea tensionat, dorința de a evada mai devreme într-o atmosferă festivă pare să fi prins contur și în obiceiurile de consum.

„Ne place să simțim magia Crăciunului mai mult timp. Dacă putem începe pregătirile acum, cu atât mai bine.”, spune un alt client.

O tradiție care începe din ce în ce mai devreme

Fenomenul decorării timpurii nu este nou, însă, de la an la an, lanțurile comerciale dau startul sezonului festiv din ce în ce mai devreme. În 2025, Constanța pare să fi fost primul oraș din România unde Crăciunul a „aterizat” deja pe rafturi.

Pentru unii, prea devreme. Pentru alții, exact la timp pentru a simți din nou copilăria și bucuria sărbătorilor de iarnă.

