Prima pagină » Actualitate » Câți bani trebuie să scoți din buzunar pentru a petrece Crăciunul sau Revelionul la munte. Planificările sunt deja în toi

06 oct. 2025, 19:33, Actualitate
Sursa foto - Caracter ilustrativ: colaj Envato

Cum a doua lună de toamnă a început deja în calendar, românii caută de zor destinații unde să își petreacă vacanța de iarnă. Sejururile de Crăciun și Revelion sunt un bun prilej pentru cei care vor să evadeze din rutină, dar care vor să își petreacă sărbătorile într-un cadru festiv.

În ultimii ani la mare căutare sunt pachetele turistice care oferă mai mult decât cazarea propriu-zisă, ci și experiențe complete pentru toți membrii familiei.

Principalele facilități căutate de turiști la cazări sunt mesele incluse, în special micul-dejun și cinele festive din ajun de Crăciun sau din noaptea de Revelion.

De asemenea, turiștii își doresc ca hotelul sau pensiunea la care se cazează să aibă zone de relaxare moderne, cu piscine interioare și spații de tip wellness și SPA. Pentru familiile care au copiii este la fel de important să existe activități pentru cei mici, de la ateliere dedicate până la programe de divertisment organizate în timpul meselor.

Turiștii caută și destinații unde pot petrece timp în aer liber, astfel, mulți optează pentru stațiunile cu posibilități de plimbări, trasee ușoare sau zone de promenadă.

Cât costă un sejur la munte de Crăciun sau Revelion

În medie, o familie alocă între 1.000 și 1.500 de euro pentru un sejur de 3-4 nopți într-un hotel de patru stele din România.

„Știm că este un an mai dificil pentru români, astfel că am creat pachete modulare care să satisfacă mai multe tipuri de bugete, de la cele mai simple, care includ doar cazare și mic-dejun, la cele complexe, care includ și masaje, și mese festive de Crăciun și Revelion”, a spus Szabo Levente, managerul unui hotel din Sovata, potrivit Libertatea.

Un pachet în perioada Crăciunului pornește de la 2.925 de lei pentru un adult, în cameră single, și poate ajunge chiar și la 9.000 de lei pentru patru adulți. Pentru copiii între 4 și 12 ani, tariful este de 1.125 de lei pentru întregul sejur.

Pentru perioada de Revelion, 29 decembrie – 2 ianuarie, prețurile sunt și mai mari, pentru o cameră single, un turist trebuie să plătească 4.750 de lei, iar pentru patru adulți, costurile se ridică până la 14.400 de lei. În cazul copiilor, tariful este de 1.825 de lei.

