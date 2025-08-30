Prima pagină » Actualitate » Crimă la Cluj, urmată de sinucidere. O femeie de 32 de ani a fost ucisă cu mai multe lovituri de cuțit

Crimă la Cluj, urmată de sinucidere. O femeie de 32 de ani a fost ucisă cu mai multe lovituri de cuțit

30 aug. 2025, 13:31, Actualitate
Crimă la Cluj, urmată de sinucidere. O femeie de 32 de ani a fost ucisă cu mai multe lovituri de cuțit

Un bărbat din judeţul Cluj şi-ar fi ucis soţia, în noaptea de vineri spre sâmbătă, cu mai multe lovituri de cuţit aplicate în zona gâtului, apoi a fugit în zona Lacului Tarniţa.

Ulterior, maşina suspectului a fost găsită în zona Lacului Tarniţa, iar căutările s-au extins şi pe suprafaţa lacului. Trupul unui bărbat a fost găsit pe malul lacului, urmând a se stabili identitatea sa şi implicarea în crimă.

Bărbatul s-ar fi aruncat de pe barajul Tarnita, dar nu în lacul de acumulare, ci pe uscat, în aval de baraj. Crima a avut loc vineri seară, în jurul orei 22.00, scrie dejeanul.ro. Femeia, care avea o fetiță de 4 ani împreuncă cu agresorul ei, intentase divorț în luna februarie a acestui an și următorul termen în proces ar fi fost în luna decembrie.

„În urma activităţilor complexe de căutare, pe malul barajului Tarniţa a fost descoperit trupul unui bărbat. În continuare, sunt derulate cercetări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs decesul acestuia, precum şi pentru clarificarea implicării sale în evenimentul anterior semnalat”, a transmis, sâmbătă, IPJ Cluj.

Criminalul a fugit de la locul faptei

„La data de 29 august a.c., în jurul orei 22.45, Secţia 6 Poliţie Rurală Floreşti a fost sesizată, prin apel 112, despre faptul că în comuna Măguri-Răcătău, o persoană de sex feminin ar fi fost victima unei agresiuni. Din primele verificări, a rezultat că un bărbat, de 37 de ani, din aceeaşi localitate, s-ar fi deplasat în zona Muntele Rece, unde ar fi agresat fizic, cu un obiect tăietor-înţepător, o femeie de 32 de ani, după care a părăsit imediat locul faptei”, a transmis, sâmbătă, IPJ Cluj.

Mediafax
