Crimă, suicid sau accident. O femeie a fost găsită plutind fără suflare pe lacul Herăstrău

O femeie a fost găsită vineri înecată în lacul Herăstrău din Capitală. Acesta plutea pe suprafața apei, în apropiere de zona în care se află Berăria H. Criminaliștii încearcă să afle dacă este vorba despre o crimă, o tentativă de suicid sau un accident.

Femeia, în vârstă de aproximativ 50 de ani și încă neidentificată, a fost transportată la Spitalul Elias. Inițial, echipajul SMURD care a sosit la fața locului a aplicat protocolul de resuscitare, având în vedere că trupul femeii a fost văzut de către mai mulți trecători din parcul Herăstrău în lac. Acesta plutea pe suprafața apei, în apropiere de zona în care se află Berăria H.

Paramedicii au desfășurat o misiune contracronometru pentru că din primele date, femeia era inconștientă și nu prezenta semne vitale.

În urma incidentului urmează să se deschidă o anchetă penală pentru a stabili în ce condiții a ajuns această femeie în lacul Herăstrău. Criminaliștii vor încerca să afle dacă este vorba despre o crimă, o tentativă de suicid sau un accident, conform Antena 3 CNN.