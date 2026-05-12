Iranul ridică noi pretenții. Teheranul vrea să perceapă o taxă pentru cablurile de internet de pe fundul Strâmtului Ormuz

Iranul a lansat recent mai multe propuneri prin canalele media afiliate Gărzilor Revoluționare pentru a taxa și controla cablurile de internet submarine care traversează Strâmtoarea Ormuz. Teheranul nu mai vede acum strâmtoarea doar ca pe un punct cheie pentru petrol, ci și ca pe un „nod digital” prin care trec tranzacțiile digitale ale lumii.

Potrivit agenției de presă Tasnim, Iranul intenționează să implementeze trei măsuri pentru a-și atinge obiectivele cu privire la cablurile de internet de pe fundul mării.

Companiile internaționale de telecomunicații ar urma să plătească taxe inițiale și anuale de tranzit pentru cablurile așezate pe fundul mării;

Giganții tehnologici precum Meta, Amazon și Microsoft ar putea fi obligați să opereze conform legislației iraniene dacă datele lor tranzitează această zonă;

Companiile iraniene ar primi control exclusiv asupra lucrărilor de reparație și mentenanță a cablurilor din strâmtoare.

În acest sens, Iranul invocă Articolul 34 din Convenția ONU asupra dreptului mării și susține că are suveranitate deplină asupra solului subacvatic din apele sale teritoriale. Planul este inspirat în principal de la Egipt, despre care presa iraniană susține că încasează sute de milioane de dolari anual din tranzitul cablurilor prin coridorul Suez.

Strâmtoarea Ormuz găzduiește cel puțin șapte sisteme majore de cabluri care conectează Europa de Asia și regiunea Golfului. Prin aceste cabluri trece aproximativ 17% din traficul de pe internet, iar orice perturbare ar afecta grav serviciile de cloud, tranzacțiile bancare și stabilitatea rețelelor în statele din Golf, care depind de aceste cabluri pentru aproximativ 90% din conectivitate.

