Crin Antonescu: „Acuzațiile din dosarul lui Călin Georgescu sunt aberante”

Crin Antonescu a analizat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, acuzațiile aduse lui Călin Georgescu, pe care le consideră „aberante”.

„Acuzațiile la adresa lui Căliin Georgescu sun aberante. Când se face un cap de acuzare din afirmații pe care CG le-a făcut într-o emisiune. El nu a făcut îndemnuri la nimic. El n-a făcut așa ceva. El a putut aprecia că Antonescu și Codreanu sunt personaje pozitive, nu sunt de accord cu asta, că doar am inițiat o lege. De aici până a iniția un dosar penal , mi se pare mult și mi se pare neprofitabil”, a precizat Crin Antonescu.