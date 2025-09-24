Prima pagină » Actualitate » Crin Antonescu: „Acuzațiile din dosarul lui Călin Georgescu sunt aberante”

Crin Antonescu: „Acuzațiile din dosarul lui Călin Georgescu sunt aberante”

Ruxandra Radulescu
24 sept. 2025, 15:56, Actualitate
Crin Antonescu:

Crin Antonescu a analizat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, acuzațiile aduse lui Călin Georgescu, pe care le consideră „aberante”. 

„Acuzațiile la adresa lui Căliin Georgescu sun aberante. Când se face un cap de acuzare din afirmații pe care CG le-a făcut într-o emisiune. El nu a făcut îndemnuri la nimic. El n-a făcut așa ceva. El a putut aprecia că Antonescu și Codreanu sunt personaje pozitive, nu sunt de accord cu asta, că doar am inițiat o lege. De aici până a iniția un dosar penal , mi se pare mult și mi se pare neprofitabil”, a precizat Crin Antonescu.

Citește și

ACTUALITATE Ilie Bolojan anunță că România mai are de cheltuit peste 10 miliarde euro din fondurile PNRR
16:53
Ilie Bolojan anunță că România mai are de cheltuit peste 10 miliarde euro din fondurile PNRR
ULTIMA ORĂ Crin Antonescu: „AUR e un partid care ar putea să guverneze/ Un partid cu care s-ar putea discuta variante de guvernare”/AUR trebuie ascultat și respectat
16:48
Crin Antonescu: „AUR e un partid care ar putea să guverneze/ Un partid cu care s-ar putea discuta variante de guvernare”/AUR trebuie ascultat și respectat
ACTUALITATE Au înfrânt: Ilie Bolojan anunță triumfalist că a convenit cu UE un deficit bugetar de 8,4% din PIB. Limita europeană este de 3%
16:41
Au înfrânt: Ilie Bolojan anunță triumfalist că a convenit cu UE un deficit bugetar de 8,4% din PIB. Limita europeană este de 3%
AI AFLAT! Crin Antonescu: „Rețelele cu care Trump se lupta sunt foarte puternice. În Europa, Soroș va fi greu de demontat”
16:36
Crin Antonescu: „Rețelele cu care Trump se lupta sunt foarte puternice. În Europa, Soroș va fi greu de demontat”
EXCLUSIV Se știe data la care va fi deschis lotul 2 de pe Autostrada Ploiești – Buzău, parte din autostrada Moldovei
16:30
Se știe data la care va fi deschis lotul 2 de pe Autostrada Ploiești – Buzău, parte din autostrada Moldovei
AI AFLAT! Crin Antonescu despre amânarea CCR: „O noua operațiune de imagine pentru Ilie Bolojan”
16:26
Crin Antonescu despre amânarea CCR: „O noua operațiune de imagine pentru Ilie Bolojan”
Mediafax
Noi e-mailuri cu amenințări pentru instituții de învățământ și unități medicale din România
Digi24
Răspunsul Kremlinului, după ce Trump a catalogat Moscova drept „un tigru de hârtie”
Cancan.ro
Nu mai poate face copii niciodată! Concurenta de la Insula Iubirii 2025 care a primit vestea groaznică
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ion Țiriac, apariție în bikini. Moştenitoarea imperiului s-a distrat de minune: „Uite, mamă!”
Adevarul
Distanța dintre blocuri: pericolul ascuns care îți fură lumina, aerul, liniștea și banii. Cum ignoră autoritățile legea
Mediafax
CCR amână decizia privind pensiile de serviciu ale magistraților. Când va fi următoarea ședință
Click
Când se plătesc pensiile în octombrie 2025. Modificări față de calendarul obișnuit
Wowbiz
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp îngroapă „securea războiului”. Vor urca împreună pe scenă după 6 ani de la divorț! Chiar artista a făcut anunțul: „Publicul ne iubește”
Antena 3
O profesoară riscă 14 ani după gratii după ce s-a aflat ce făcea cu un elev. Elena avea un plan și pentru soțul ei
Digi24
O femeie a coborât de pe un vas de croazieră în Caraibe și de atunci nu a mai fost văzută. Ultimul mesaj pe care l-a trimis
Cancan.ro
Gabriela Firea a trecut pragul medicului estetician. Imaginile cu fostul primar al Capitalei fac FURORI pe internet
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Raluca Bădulescu la 121 de kilograme, înainte de a slăbi! Imagini pe care le vrea șterse
observatornews.ro
Momentul în care un bulevard întreg este înghiţit de o "gaură neagră" într-un oraş cu 10 milioane de locuitori
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Un nou mesaj de amenințare către școlile din România. Un adolescent de 17 ani a fost reținut
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Ce se întâmplă dacă ești prins cu 100 km/h în localitate. Se suspendă permisul sau scapi doar cu amendă?
Descopera.ro
A murit ultima DIVĂ a cinematografiei europene
Capital.ro
Gheorghe Dincă ar putea fi eliberat. Judecătorii din Craiova dau verdictul final. Cum ar putea să scape de cei 30 de ani de închisoare
Evz.ro
Câți români vor ca tinerii să facă armată. Cifrele INSCOP sunt uimitoare
A1
Elena Băsescu e de nerecunoscut! Cu multe kilograme în plus, fiica fostului președinte e greu de recunoscut. Cum arată EBA
Stirile Kanal D
Vladimir Putin, prima concesie în fața lui Donald Trump. Tratatul de dezarmare nucleară, prelungit cu un an
Kfetele
Gabriela Cristea a ajuns cu fiica ei la spital, chiar din timpul petrecerii de aniversare a celei mici. A lăsat invitații și a plecat de urgență. “Recuperarea este de lungă durată.”
RadioImpuls
Gheorghiță Sava, zis "Gicuță din Apărători", primește o LOVITURĂ DEVASTATOARE după condamnarea la închisoare. Ce a făcut familia artistului? Îl trădează în cel mai dur mod posibil
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Intru în casa şi-mi văd femeia în pielea goală pe pat
Descopera.ro
Cel mai abundent organism al Pământului, care produce o treime din oxigenul din lume, în pericol din cauza încălzirii oceanelor
EXTERNE Volodimir Zelenski, la Adunarea Generală a ONU: Europa trebuie să salveze Republica Moldova din mâinile Rusiei
16:55
Volodimir Zelenski, la Adunarea Generală a ONU: Europa trebuie să salveze Republica Moldova din mâinile Rusiei
VIDEO Antonescu: „Dacă cineva vrea să țină cu Putin e DREPTUL lui, vorbim de libertate. Dacă e plătit de Rusia, nu e în regulă. Eu nu sunt putinist”
16:50
Antonescu: „Dacă cineva vrea să țină cu Putin e DREPTUL lui, vorbim de libertate. Dacă e plătit de Rusia, nu e în regulă. Eu nu sunt putinist”
UPDATE Ilie Bolojan refuză să confirme arestarea lui Potra: „Nu pot face alte declarații”
16:41
Ilie Bolojan refuză să confirme arestarea lui Potra: „Nu pot face alte declarații”
SPORT Un rapidist prezent la decernarea Balonului de Aur la Paris! „Pe Desire Doue l-aș aduce în Giulești”
16:37
Un rapidist prezent la decernarea Balonului de Aur la Paris! „Pe Desire Doue l-aș aduce în Giulești”
VIDEO Crin Antonescu: „Nicușor și Bolojan, BINOM nereușit. Pare că Nicușor și Bolojan, deși sunt amândoi matematicieni, au alte calcule”
16:24
Crin Antonescu: „Nicușor și Bolojan, BINOM nereușit. Pare că Nicușor și Bolojan, deși sunt amândoi matematicieni, au alte calcule”
ENERGIE Nuclearelectrica semnează cu cea mai mare bancă din lume finanțarea de 620 mil. euro pentru trei reactoare nucleare
16:22
Nuclearelectrica semnează cu cea mai mare bancă din lume finanțarea de 620 mil. euro pentru trei reactoare nucleare