Crin Antonescu demontează mitul Rusiei: „E propagandă / Era normal să fie o discuție în Parlament pentru ajutorul dat Ucrainei”

Crin Antonescu a explicat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, că Rusia este folosită încă din 2009 ca motiv de propagandă în politica română.

‘Ce facem noi și modul în care folosim Rusia în propagandă este cu totul altceva. În 2009 era un scandal ce a căutat Geoană în Rusia. La momentul respectiv nu era război. Dacă spui ceva e nu e convine acestor propagandiști, ești putinist. Este această temă a ajutorului dat Ucrainei eu nu pun în discuție legitimitatea de a ajuta Ucraina. Era normal să fie o discuție în Parlament pentru ajutorul dat Ucrainei. În momentul în care refuzi să-mi spui în cifre acest ajutor a constat în atâtea miliarde. Americanii au spus, balticii au zis. Numai noi continuăm să ne permitem Trebuie să-mi spui sunt contribuabil.’