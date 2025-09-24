Crin Antonescu: „Nicușor și Bolojan, legați de Paris și Macron. Pur și simplu preiau de acolo o foaie de parcurs”

Crin Antonescu a declarat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache” că „Nicușor Dan și Bolojan sunt foarte legați de Paris, de președintele Macron și pur și simplu preiau o foaie de parcurs”

„Eu cred că actuala administrație și Nicușor Dan și Bolojan sunt foarte legați de Paris de președintele Macron, ceea ce nu e un lucru rău, până la un punct, și care pur și simplu preiau o foaie de parcurs. Se dă de la Paris o linie. De exemplu, votul României referitor la această declarație, printre care Franța a fost printre inițiatori, legat de Palestina, de problema celor două state. Noi ne-am dus pe politica franceză fără să ne pese că SUA au o altă poziție. Noi n-avem politică externă. Politica noastră externă pare suspendată.”