Crin Antonescu: „Rețelele cu care Trump se lupta sunt foarte puternice. În Europa, Soroș va fi greu de demontat”

Crin Antonescu a declarat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache” că Donald Trump, la acest moment, se luptă cu rețele extrem de puternice și a menționat, în acest sens, în special, rețeaua Soroș.

„Rețelele cu care Trump se lupta sunt foarte puternice. E greu sa fie victorios. În Europa, Soroș va fi extrem de greu de demontat.

Tema ONU și a banilor pe care această organizație îi mănâncă de multe decenii devenind tot mai puțin de folos. Trump a spus-o foarte deschis. ONU e unul din locurile în care filialele stângiste soroșiste își fac de cap. Chestiunea cu schimbările climatice și aceste politici stupide, aici vorbesc de Comisia Europeană, de problema emigrației… Oricât de hotărât este Trump acum, că e președintele SUA, rețelele cu care Trump se luptă sunt extrem de puternice. Cred că va fi greu de demontat rețeaua Soroș”