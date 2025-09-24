Crin Antonescu taxează dur textul lui Liiceanu închinat lui Bolojan: „Memorialul rușinii”

Crin Antonescu, fost candidat la prezidențiale, a comentat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, textul în care filozoful Gabriel Liiceanu își exprima aprecierea față de premierul Bolojan și îl compară cu personajul biblic „Moise”.

„În acel text, care ar trebui să figureze la loc de cinste în „memorialul rușinii”, o antologie a textelor servile scrise la adresa puterii de intelectualii români încă din vremea regelui Ferdinand, scris de Liiceanu la adresa lui Bolojan, În textul ăla, pur și simplu, se afirmă că Bolojan ar trebui să scoată România din nenorocirea în care a lăsat-o USL, care și-a încheiat existența acum 11 anișori”