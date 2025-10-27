Prima pagină » Actualitate » Cristian Pistol anunţă că se dinamitează pe Autostrada Sibiu-Piteşti, pentru Lotul 2 Boiţa-Cornetu

Luiza Dobrescu
27 oct. 2025, 14:54, Actualitate
Şeful Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, anunţă că „au început operațiunile de dinamitare necesare construcției tunelului Robești, pe secțiunea 2 (Boița – Cornetu)”, secţiune a Autostrăzii Sibiu-Piteşti. 

Operaţiunile, care se vor desfăşura zilnic, sunt necesare străpungerii zonelor de stâncă de pe traseul unui tunel cu o lungime de 900 m.

„În paralel, Asocierea de constructori turci (Mapa-Cengiz) va executa și alte tipuri de lucrări la cele două galerii, 24 de ore din 24.

Pentru construcția tunelului de la Robești se vor excava 200.000 mc de material și se vor folosi aproximativ: – 70 tone material exploziv, – 60.000 mc beton, – 4.000 tone armătură și confecții metalice.

Lotul 2 (Boița – Cornetu) al Autostrăzii Sibiu – Pitești (A1) are o lungime de 31,33 km, iar pe traseu vor fi construite: – 7 tuneluri – 48 viaducte/poduri/pasaje”, mai scrie şeful CNAIR, Cristian Pistol.

Contractul are o valoare de 4,250 miliarde lei (fără TVA), este finanțat prin Programul Transport (PT) şi trebuie finalizat în anul 2028.

Secțiunile 2 și 3 fac parte din tronsonul montan al Autostrăzii Sibiu-Pitești și au un grad de dificultate tehnică foarte ridicat.

