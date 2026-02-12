Un milionar britanic a cumpărat un conac într-o zonă exclusivistă doar pentru a-l demola. Ce proiecte are bancherul

Un bancher de investiții britanic, care a plătit suma record de aproximativ 17,6 milioane de euro pentru un conac situat pe malul apei în Poole Harbour, Dorset, a obținut autorizația de a demola proprietatea și de a construi în locul ei o reședință și mai mare.

Michael Dennis și soția lui, Angela, intenționează să înlocuiască actuala locuință – o casă în stil Arts & Crafts, cu cinci dormitoare – cu un conac modern, personalizat, cu șase dormitoare. Proiectul presupune o investiție suplimentară de câteva milioane de euro, potrivit The Independent.

Noua reședință va avea, între altele, piscină interioară, saună, sală de sport și sală de yoga la demisol, o bucătărie uriașă, living, cameră de zi, salon, birou și un hol de intrare impresionant la parter. De asemenea, va avea șase dormitoare la etajele superioare, fiecare cu balcon propriu.

La exterior sunt prevăzute o terasă generoasă, o casă pentru bărci, o rampă de lansare cu acces direct la port și un ponton privat. În plus, anexa existentă va fi demolată și înlocuită cu o a doua casă independentă, tot cu șase dormitoare, piscină interioară, sală de yoga și sală de sport.

Valoarea estimată a noului conac principal va fi de aproximativ 17,6 milioane de euro, iar a doua locuință ar putea ajunge la aproximativ 11,7 milioane de euro. Michael Dennis este partener și co-director al diviziei de credit european în cadrul companiei globale de investiții Ares Credit Group. Familia mai deține o altă proprietate de lux, evaluată la circa 7 milioane de euro, într-un domeniu privat din Oxshott, Surrey. Proprietatea din Poole, situată pe exclusivista Pearce Avenue, a aparținut anterior lui Louise McGlinn, moștenitoarea imperiului Body Shop.

Exclusiv, milionari

Pearce Avenue se află la câțiva pași de Sandbanks, considerată de peste două decenii una dintre cele mai dorite zone rezidențiale din Regatul Unit. În anul 2000, fâșia de teren a fost desemnată a patra cea mai scumpă locație din lume pentru achiziții imobiliare rezidențiale, după Tokyo, Hong Kong și Londra.

Printre proprietarii celebri din zonă se numără Harry și Sandra Redknapp, fosta vedetă a lui Liverpool și analist TV Graeme Souness și designerul de interior Celia Sawyer.