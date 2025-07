Șeful ANPC, prima reacție după perchezițiile DNA: „N-am luat un leu” / SURSE: „Cristian Piedone ar fi fost interceptat, filat și localizat permanent”

Cristian Popescu Piedone, șeful ANPC, a avut o primă reacție, după perchezițiile făcute de procurorii DNA la locuința sa. Acesta a fost luat de la un hotel din Mamaia, acolo unde era cazat și adus la casa din Bragadiru. Cristian Piedone și-a susținut nevinovăția și a declarat că nu a făcut trafic de influență niciodată, însă recunoaște că este conștient că a deranjat în această perioadă multe persoane.

Şeful Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), Cristian Popescu Piedone, a declarat, marţi, în contextul percheziţiilor DNA în dosarul în care este suspectat că a anunţat un hotel din Sinaia despre un control, că nu a coordonat comandamentul pentru Valea Prahovei.

Potrivit surselor Gândul, Dan Radu Rușanu, fost președinte al Autorității de Supraveghere Finaciară (ASF) și fost membru în Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României (BNR), este proprietarul hotelului din Sinaia implicat în dosarul de corupție al șefului Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului (ANPC.).

În prima reacție oferită presei, șeful ANPC a recunoscut că are o relație de prietenie cu Dan Radu Rușanu, însă a respins acuzațiile procurorilor.

”Nu ascund faptul că proprietarul hotelului este prietenul meu de ani de zile. Este şi el un personaj public. Nu am avut niciun schimb de informaţii, nu am anunţat şi nu am fost”, a afirmat el.