Președintele Karol Nawrocki denunță un atac la ordinea constituțională după preluarea prin forță a Tribunalului Constituțional de către Guvernul Tusk

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a lansat un avertisment sever privind situația politică din țară, după ce a declarat că ordinea constituțională a fost grav încălcată în cursul nopții trecute, iar un organ fundamental al statului a fost preluat prin forță. Polonia traversează una dintre cele mai grave crize constituționale din ultimii ani, după ce conducerea Tribunalului Constituțional, instituția echivalentă Curții Constituționale a României (CCR), a fost suspendată printr-o decizie contestată.
Șeful statului a precizat că a purtat consultări de urgență cu Prim-președintele Curții Supreme, Zbigniew Kapiński. Potrivit Administrației Prezidențiale de la Varșovia, acesta din urmă refuză, de asemenea, să recunoască drept legale acțiunile întreprinse de persoanele acuzate că uzurpă puterea în cadrul Tribunalului Constituțional.
Președintele Karol Nawrocki a cerut în mod expres detensionarea situației și revenirea la legalitate.
„Fac apel la restabilirea ordinii juridice și la retragerea din sediul Tribunalului a forțelor coercitive trimise acolo de guvern”, a transmis președintele Poloniei.
În plină criză instituțională, președintele a anunțat că a facilitat accesul în sediul Tribunalului Constituțional pentru vicepreședintele aflat legal în funcție, judecătorul Bartłomiej Sochański.
Am înlesnit accesul la Tribunalul Constituțional vicepreședintelui său aflat legal în funcție, judecătorul Bartłomiej Sochański. Având în vedere amenințarea la adresa securității interne a Republicii Polone, convoc astăzi consultări urgente cu reprezentanții grupurilor parlamentare, în scopul stabilizării situației politice și al restabilirii ordinii constituționale.
În finalul mesajului său, șeful statului le-a mulțumit tuturor celor care s-au mobilizat în jurul sediului Tribunalului Constituțional pentru a apăra legea fundamentală a statului.
Pe site-ul Tribunalului a apărut un anunț care spunea că președintele instituției, Bogdan Święczkowski, și vicepreședintele Bartłomiej Sochański (nr. numiți în funcție de PiS, partid aliat cu Karol Nawrocki) sunt suspendați. Judecătoarea Anna Korwin-Piotrowska a spus că ea a emis măsura și a preluat conducerea. Tabăra lui Święczkowski vorbește despre o „lovitură de stat” și spune că cei doi rămân în funcții. Poliția a securizat clădirea, iar în fața ei s-au strâns protestatari.
Nawrocki și-a întrerupt zborul spre Senegal și s-a întors la Varșovia. A intrat în clădirea Tribunalului Constituțional după miezul nopții și a rămas acolo până aproape de ora 5. Dimineața, șeful cancelariei sale, Paweł Szefernaker, a citit o declarație: președintele spune că ordinea constituțională a fost încălcată și că un organ al statului a fost preluat prin forță.Invocă o amenințare la adresa securității interne.
Punctul de plecare al crizei a fost momentul în care Parlamentul a ales opt judecători anul acesta. În fața lui Nawrocki,aliat al PiS, au depus jurământul doar trei dintre acești judecători. Ceilalți cinci au depus jurământul în ceremonii organizate în Parlament, iar președintele nu le recunoaște statutul. Guvernul Tusk susține că Tribunalul trebuie repus în funcțiune, iar PiS și Nawrocki spun că guvernul încearcă să-l controleze.