Scandal monstru în direct între Dan Dungaciu și Mugur Ciuvică. Insultele au curs în rafale: „Un milog suveranist” / „Prostului când îi arăți soarele se uită la deget”

Insultele au curs în rafale, în direct, între Dan Dungaciu și Mugur Ciuvică, fost consilier prezidențial. În dialogul tensionat dintre cei doi sunt invocate vizitele prim-vicepreședintelui AUR cu ambasadorii mai multor state. Dialogul tensionat a avut loc în direct, la Antena 3 CNN.

Schimbul de replici dintre Dan Dungaciu și Mugur Ciuvică a degenerat în atacuri personale, în timpul unei dezbateri despre vizitele reprezentanților AUR în străinătate. Dungaciu a apărat demersurile diplomatice ale partidului, în timp ce Ciuvică a pus sub semnul întrebării utilitatea discuțiilor cu oficiali din Pakistan și China.

Sondaj Gândul Crezi că va rezista Guvernul Luca Niculescu până în 2028? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ...

Dialog tensionat între Dan Dungaciu și Mugur Ciuvică

Dan Dungaciu: Am ascultat o voce din popor care este, iertați-mă, de un prost gust și de o incultură… Vocea asta ar trebui să tacă când vorbește altcineva, că eu n-am vorbit peste nimeni. Deci, e de un prost gust și de o lipsă de bun simț.

Mugur Ciuvică: Aia e, obișnuiți-vă! Vorbiți despre mine și eu vă spun că sunteți un milog suveranist. Asta-i viața. Milogeală de suveranist, care se duce cu miloaga la străini să vină străinii să ne rezolve problemele.

Dan Dungaciu: Opriți un pic vocea asta din popor. Ce se întâmplă cu vizitele astea? Iertați-mă, prostului când îi arăți soarele, se uită la deget. Deci, eu nu știu ce idee de suveranist au alții în cap. Acele vizite au fost făcute de câteva săptămâni. Am discutat cu toată lumea. Am transmis inclusiv invitații pentru dialog la Comisia Europeană, la state din spațiul european. Dar ele în continuare mențin acele linii roșii.

Mugur Ciuvică: Și ce să facă străinii ăia? Ce să facă pakistanezul în România?

Dan Dungaciu: Am discutat cu aceste state, pentru că diplomația noastră, în toate documentele partidului AUR, înseamnă diplomație 360 de grade.

Mugur Ciuvică: În comunicatul AUR spune că ați vorbit cu pakistanezii, cu chinezii, că sunt probleme în România cu deținutul politic Georgescu. Ce să facă chinezul?

Recent, Dan Dungaciu a anunțat că reprezentanții AUR au avut întâlniri cu ambasadorii a 8 state și cu ministrul ceh de Externe. Discuțiile au vizat relațiile bilaterale, cooperarea economică și strategică, dar și situația politică din România, anularea alegerilor prezidențiale și cazul Călin Georgescu.

Sursă video: Antena 3 CNN

Sursă foto: Partidul AUR / Mediafax Foto / arhivă