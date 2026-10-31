Pe lângă numeroasele capitole negative la care România este fruntașă în UE, printre care cea mai mare inflație și prețuri record la energie, țara noastră a fost surclasată în ierarhia salariilor de vecinii de la sud de Dunăre. Astfel, salariul mediu din România este în echivalentul a 1.065 de euro, cu 5% mai mic decât cel din Bulgaria, ajuns la 1.120 de euro. De la 1 ianuarie 2026, țara vecină a trecut oficial la moneda euro.

Deprecierea monedei naționale ne plasează, în acest moment, în spatele țării de la sud, care, de la 1 ianuarie 2026, a trecut oficial la moneda euro.

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De la 1 ianuarie 2027, Bulgaria va trece oficial în fața României la salariul minim net: bulgarii vor avea venituri de aproximativ 520 de euro, pe când cel al românilor rămâne același, de 510 euro, notează publicația Standard.ro.

Alimentele din Bulgaria, mai scumpe ca în România

Bulgaria păstrează însă, momentan, titlul de cea mai săracă dintre țările Uniunii Europene, cu un PIB pe cap de locuitor de 18.000 de euro, cu 10% mai puțin decât România. România ocupă penultimul loc, cu puțin peste 20.000 de euro. Dar, n urmă cu un deceniu, diferența era de peste 20%. Potrivit estimărilor FMI – conservatoare din principiu – până în 2030 diferența va fi în marja de eroare, adică undeva la 3%.

De reținut însă că alimentele din țara vecină au ajuns să coste mai mult decât cele din România. O pâine poate costa și de peste 3 ori mai mult. În Bulgaria, președinta Comisiei pentru Protecția Consumatorilor, Maia Manolova, a anunțat că adaosul comercial al produselor alimentare în lanțurile de retail ajunge la 135%.

Manolova a arătat care sunt prețurile produselor alimentare de bază – lapte, brânză, cașcaval, unt din lapte de vacă. „Aceste produse ale țărilor de proveniență care le vând sunt la prețuri mult mai mici”.

La nivelul UE, România (66,7) este cea mai ieftină țară la alimente, prețurile fiind cu 33,3% sub media UE. În sens mai larg, alimentele sunt mai ieftine în Europa de Est și Balcani, inclusiv în țările candidate la UE.

Bulgaria se află în top 3 țări UE ca nivel de creștere a prețurilor

Bulgaria se află acum între primele 3 țări din UE în ceea ce privește creșterea prețurilor, după Lituania și Cipru, scrie Profit.ro. Câștigul salarial mediu brut lunar din Bulgaria a ajuns la 1.407 euro în primul trimestru al anului 2026, în creștere cu 12,7% față de anul precedent. Câștigurile din trimestrul al doilea au fost cu 9,8% mai mari decât cu un an înainte. Salariul minim a crescut la aproximativ 620 de euro la 1 ianuarie 2026, o majorare de 12,6%, și aproape că s-a dublat în termeni nominali față de 2020.

Industria ospitalității se numără printre sectoarele economiei în care salariul minim are cea mai mare pondere. Astfel, ocuparea forței de muncă în hoteluri și restaurante a crescut cu 2,3% în primul trimestru. Ceea ce înseamnă că sectorul angaja personal suplimentar în acest context salarial, în loc să reducă numărul de angajați.