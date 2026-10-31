USR-iștii s-au adunat la Timișoara să înjure PSD-iști. Oana Ţoiu: „Grindeanu a ales această funcţie nouă de «ministrul vai-aoleu», întâiul văitător al ţării”

USR și-a stabilit sâmbătă, la Congresul desfășurat la Timișoara, obiectivul pentru următoarea guvernare: o majoritate fără PSD și AUR, în care PNL să fie partener egal. În același timp, reuniunea a fost marcată de o serie de atacuri și ironii la adresa social-democraților, lansate de mai mulți foști miniștri USR. Oana Ţoiu l-a ironizat pe preşedintele PSD, afirmând că Sorin Grindeanu nu a mai avut curajul de a intra el însuşi în Guvern, după ce în mandatul de prim-ministru pe care l-a avut a scos sute de mii de oameni în stradă, adoptând faimoasa Ordonanţă 13. „A ales această funcţie nouă de «ministrul vai-aoleu», întâiul văitător al ţării”, a subliniat Țoiu.

Atacuri în rafală la adresa PSD, la Congresul USR

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Discursurile liderilor care au luat cuvântul au fost marcate de critici la adresa social-democraților.

Radu Miruță a spus că, de 11 zile, de când a început mandatul noului Guvern, „PSD în fiecare zi smiorcăie că s-au întors în ministerele în care aranjamentele pe care le lăsaseră ei înainte nu le-au mai găsit”.

Andreea Negru, fosta prefectă a județului Bacău, i-a oferit un sfat președintelui PSD: „Să își ia câteva zile să se ducă să discute cu șefii de instituții și să îi întrebe pe ei ce înseamnă «dezuserizare»”.

Irineu Darău a garantat că nu vor face compromisuri cu PSD și cu „extremiștii”.

Diana Buzoianu și-a început discursul cu o glumă: „Câți dintre voi aveți în suflet puterea de a însănătoși miraculos PSD-iștii?”, făcând referire la situația directorului de la Apele Române, pe care l-a demis.

Ţoiu: „Grindeanu, după ce România a ieşit în stradă să oprească Ordonanţa 13, nu mai are curajul să se întoarcă la guvernare”

Oana Țoiu, fost ministru de Externe în Guvernul condus de Ilie Bolojan, a afirmat, în discursul ţinut la congresul USR, că speranţa celor de la PSD s-a transformat în coşmar, iar USR rămâne o forţă pe scena politică, „în ciuda” social-democraţilor.

„Suntem aici în ciuda lor. De câte ori credeţi că n-au sperat că dispărem, că obosim, că renunţăm? De câte ori credeţi că n-au sperat că nu ne vom pricepe? De câte ori nu credeţi că n-au sperat, mai ales când au reuşit să folosească toată forţa instituţiilor pe care le au în control sau sub influenţa lor, că nu vom ceda, că nu vom intra şi noi în jocul lor. Adevărul este că speranţa lor s-a transformat acum în coşmar. Pentru că aşa cum vedeţi în fiecare zi la televizor au preluat puterea şi au preluat guvernarea, însă Grindeanu, după ce România a ieşit în stradă să oprească Ordonanţa 13, nu mai are curajul să se întoarcă la guvernare. A ales această funcţie nouă de «ministrul vai- aoleu», întâiul văitător al ţării”, a spus Ţoiu.

Ea a precizat că există o distanţă foarte mare între aşteptarea românilor şi ceea ce PSD este capabil să ofere la guvernare.

„Şi atunci încearcă să umple această prăpastie, această diferenţă cu campanii de denigrare de minciuni şi de atacuri. Dar nu au cum. N-au cum pentru că le-am stricat jocul. Dacă până acum aveau un joc al politicii vechi în care se certau la televizor şi apoi încercau să negocieze pe colţul mesei, la cină între ei, să facă curând un campanii USR a stricat jocul ăsta. Şi am stricat în 10 ani jocul ăsta pentru că niciunul dintre noi de aici din sală nu stă drept când sună telefonul de la ei. Stăm drepţi când ne uităm unii în ochii celorlalţi, stăm drepţi fără să avem capul plecat în momentul în care suntem pe stradă, stăm drepţi în faţa celor care ne-au dat speranţa şi încrederea lor şi în faţa celor de la care cerem asta pentru putere mai multă ca să facem lucrurile bine. Şi suntem coşmarul lor şi pentru că am arătat că e vorba doar de principii, e vorba de principii şi de performanţă”, a adăugat Țoiu.