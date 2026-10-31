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Ajutoare pentru pensionari înainte de Sărbătorile de iarnă: Cine poate primi între 300 și 500 de lei în plus

Ajutoare pentru pensionari înainte de Sărbătorile de iarnă: Cine poate primi între 300 și 500 de lei în plus
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Florin Manole, ministrul Muncii, a anunțat la Antena 3 CNN că pensile se vor indexa anul viitor „cu respectarea leagii”, asta însemnând un procent de circa 7,7%. În plus, acesta a mai spus că seniorii cu pensii de până la 3.000 de lei vor primi și jumătate din ajutoarele one-off stabilite la începutul anului, sume între 300 și 500 de lei, odată cu pensia, în luna decembrie.

Ministrul Muncii a mai spus și că dacă nu ar fi fost adoptată rectificarea bugetară de urgență, nu ar fi fost bani pentru achitarea pensiilor până la finalul anului, potrivit Antena 3 CNN.

„Rectificarea de astăzi este da, și pentru Casa de Pensii și pentru ANOFM. Cu siguranță dacă nu exista un nou guvern care să facă rectificarea ar fi existat probleme și în domeniul social și în domeniul pensiilor și al sănătății”, a spus Florin Manole.

Pensionarii care primesc bani

Pensionari vor primi ajutoare între 300 și 500 de lei după cum urmează:

pensia până la 1.500 de lei: ajutor de 500 de lei;
pensia între 1.501 lei – 2.000 de lei: ajutor de 400 de lei;
pensia între 2.001 lei – 3.000 de lei: ajutor de 300 de lei;

Pensiile vor fi indexate în 2027

Ministrul Muncii a mai declarat că nu există pe masă varianta înghețării pensiilor din nou anul viitor și a garantat că pensiile vor fi indexate

e din 2027. El a adăugat că nu există discuții despre împărțirea majorării pensiilor în două tranșe.

„Pensiile se vor indexa, se vor majora, anul viitor. Nu am avut nicio discuție și nu am nicio simulare despre două tranșe sau trei tranșe, sau un mix de one-off cu…

Deocamdată avem un singur scenariu: acela al respectării legii. Nu o să fim doar un trimițător de plicuri cu o formula și cu un calcul. E rolul ministrului Muncii, indiferent cine ar fi sau de la ce partid, să militeze pentru respectarea drepturilor pensionarilor.

Ministrul de Finanțe sau premierul nu m-au întrebat dacă aș accepta o variantă mixtă sau două tranșe sau altceva”, a spus Florin Manole.

Prin urmare, pensiile ar trebui să crească de la 1 ianuarie 2027 cu aproximativ 7,7%, dacă guvernul condus de Luca Niculescu aplică integral formula de indexare prevăzută în actuala lege a pensiilor și nu intervine o nouă derogare.

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