CTP critică REFUZUL medicilor de a efectua avorturi la cerere. „Femeia, pusă într-o situație inferioară unui deținut”

Cristian Tudor Popescu critică dur refuzul medicilor de a efectua avorturi la cerere. Care sunt argumentele gazetarului.

Ce spune CTP despre avortul la cerere

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a criticat refuzul unor medici din spitalele de stat de a efectua avorturi la cerere, scrie b1tv.ro.

CTP spune că femeilor cărora li se refuză întreruperea de sacrină li se încalcă dreptul fundamental de a dispune de propriul corp.

Gazetarul a explicat și de ce este de părere că femeile aduse de medici în astfel de ipostaze ajung „într-o situație inferioară unui deținut”.

CTP a spus că atunci când femeia nu este lăsată să facă avort i se neagă „„proprietatea asupra corpului ei”. „Asta se numește în limba latină ”habeas corpus”. (…) ”Habeas corpus” înseamnă ”am corpul meu”, e proprietatea mea”.

CTP: „O violare…”

„Detenția e trecerea corpului omului în proprietatea altcuiva – a gardienilor, a justiției. Se face un înscris numit habeas corpus, prin care se poate solicita și obține ca un deținut, presupus a fi deținut ilegal de către cei care fac cererea, să fie adus din detenție și văzut. Care să-l interogheze în legătură cu motivele detenției, cu cadrul legal și la sfârșit poate să îl elibereze, dincolo de procesul principal pentru care a fost arestat, considerând că nu s-au respectat drepturile fiind arestat.

O femeie căreia i se refuză să facă avortul se află în situația de non-habeas corpus, într-o situație inferioară unui deținut. Pentru că ea este împiedicată să dispună de corpul ei. De corpul ei dispune medicul care îi refuză avortul. Acest lucru e, cred eu, o violare a drepturilor fundamentale ale persoanei umane, indiferent că e vorba de bărbat sau femeie”, a explicat Cristian Tudor Popescu, pentru Europa FM.

Reacția lui CTP vine în contextul unei investigații Digi24, care arată că unii medici din spitalele publice refuză să efectueze avorturi din motive religioase, morale sau personale.

