Prima pagină » Actualitate » CTP îl persiflează pe „tânărul Miruță” în scandalul „Ceaușescu-patriot”: „Inspirație 100% stalinistă”

CTP îl persiflează pe „tânărul Miruță” în scandalul „Ceaușescu-patriot”: „Inspirație 100% stalinistă”

27 ian. 2026, 13:53, Actualitate
CTP îl persiflează pe

Printr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, jurnalistul Cristian Tudor Popescu l-a „urecheat” pe „tânărul Miruță”, după declarațiile publice făcute de acesta cu privire la patriotismul lui Nicolae Ceaușescu. Ministrul Apărării a ieșit din nou în evidență după ce, invitat la Digi24 și întrebat dacă îl vede „patriot” pe Ceaușescu, a declarat că, deși sunt și lucruri de criticat, există, printre cele făcute de fostul lider comunist, și unele care ar putea fi legate de patriotism.

Declarațiile controversate ale lui Miruță au atras din nou atenția mediatică, iar jurnalistul Cristian Tudor Popescu a postat un mesaj prin care a ținut să clarifice ce înseamnă, în opinia sa, să fii patriot. Potrivit lui CTP, „trebuie să vorbești limba română cât mai bine, să cunoști istoria, literatura și geografia României”, lucruri pe care, susține acesta, fostul președinte al României nu le făcea.

„Ceaușescu vorbea înspăimântător româna, chiar și citind de pe foi; de literatură habar n-avea. Istoria era doar un stelaj de voievozi, în centrul căruia se afla El Însuși. Geografia — pronunța «muncipiu Brăila», cu accentul pe prima silabă și fără «ă»… Șeful statului nu ar fi trecut un examen pentru acordarea cetățeniei române”, a scris jurnalistul pe pagina sa de Facebook.

Cristian Tudor Popescu: ”A fost Ceaușescu patriot? Întâi de toate, a fost un dictator”

CTP a transmis că, înainte de a fi caracterizat drept „patriot”, Ceaușescu a fost  un dictator, al cărui model în viață a fost Stalin.

„A fost Ceaușescu patriot? Să vedem. Întâi de toate, a fost un dictator — n-am auzit pe nimeni care să conteste asta. Pe orice dictator nu-l mai încape țara. Modelul lui Ceaușescu a fost Stalin. Dar nu a avut la dispoziție și o URSS; România i-a rămas mică. Prin urmare, a încercat s-o mărească. Teritorii în plus nu avea cum să obțină, deci s-a apucat să umfle poporul cu pompa.”

Jurnalistul a transmis că declarația lui Miruță cu privire la patriotismul lui Ceaușescu este una „stalinistă”: „Industrializarea «românească», îngăimată de tânărul Miruță ca să-l facă patriot pe Ceaușescu, a fost de inspirație 100% stalinistă. Se baza pe industria grea, «cu pivotul ei, industria constructoare de mașini». Banii, Ceaușescu i-a împrumutat de la FMI și Banca Mondială. Această operațiune nu a ținut seama de un factor esențial: energia. În URSS, unde rezervele de energie erau, practic, nelimitate, ca indicator pozitiv de performanță pentru o fabrică figura consumul energetic mare!”, a scris, printre altele, CTP.

 Radu Miruță și-a pus cenușă în cap în scandalul „Ceaușescu-patriot”

Amintim că, după ce, în cadrul interviului de la Digi24, acesta a evitat să dea un răspuns clar în privința patriotismului lui Ceaușescu, a doua zi ministrul Apărării a făcut clarificări cu privire la declarațiile date anterior.

Am primit mai multe întrebări de ce nu am răspuns «tăios» la Digi24, când am fost întrebat dacă Ceaușescu a fost sau nu patriot.

Sacrificarea bunăstării, a libertății ori a demnității umane pentru un proiect personal de putere nu poate fi vreodată patriotism.

Haideți să clarific și aici ceea ce am considerat deja limpede din interviu, pe care îl puteți urmări. Întrebarea a fost directă: a fost sau nu Ceaușescu patriot? Eu am răspuns de ce nu stau în picioare argumentele celor care spun că el a construit și a fost patriot.

Într-o țară în care aproape jumătate dintre cetățeni declară nostalgie față de comunism, am considerat important să discut și de ce unii încă îl văd ca pe un erou — și de ce aceste argumente nu sunt valide.

Cred că avem responsabilitatea de a vorbi deschis despre ideile care încă persistă în mintea unor compatrioți.

A ne preface că aceste percepții nu există, a le evita sau a le respinge fără explicații ar fi o greșeală.

Nu e suficient să spui «nu a fost patriot», fără să arăți de ce: pentru că a distrus destine, a sufocat libertatea, a ruinat economia și dezvoltarea și a condamnat o țară întreagă la frică și izolare. Doar prin dialog onest și argumente putem închide definitiv această discuție cu trecutul. Altfel, admit că puteam să încadrez și să nuanțez mult mai bine răspunsul”, a notat Radu Miruță, duminică seară, pe Facebook.

AUTORUL RECOMANDĂ

Radu Miruță, declarații controversate după ce a fost întrebat dacă îl vede „patriot” pe Nicolae Ceaușescu

Miruță își pune cenușă în cap în scandalul „Ceaușescu-patriot”. „Admit că puteam să încadrez și să nuanțez mult mai bine”

Recomandarea video

Mediafax
Agenții federali vor începe să se retragă din Minneapolis. Decizie după ce Alex Pretti a fost împușcat mortal
Digi24
O doctoriță a tratat sute de paciente cu cancer la sân, apoi s-a îmbolnăvit și ea. Acum dezvăluie 4 obiceiuri care scad riscurile
Cancan.ro
Boșii de la Pro TV, manevră de ultim moment pentru echipa lui Cătălin Măruță. După concedieri, vine lovitura din interior
Prosport.ro
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
Adevarul
Lecția pentru Bolojan din ultimul sondaj de opinie: „Va fi nevoit să facă compromisuri. Oamenii văd doar că au crescut taxele și prețurile”
Mediafax
Lider din industria AI, avertisment dur: „Omenirea trebuie să se trezească!”
Click
Ce pun japonezii în omletă, ca să iasă atât de bună și pufoasă. Arată ca un pandișpan și are un gust excelent
Digi24
„Sper să nu li se întâmple același lucru și lor”: Ce mesaj au pentru Groenlanda locuitorii unor insule cumpărate de SUA de la Danemarca
Cancan.ro
Tatăl criminalului de 13 ani a știut de uciderea lui Mario? Ancheta scoate la iveală detalii care pot schimba complet cazul
Ce se întâmplă doctore
Cum își menține Mădălina Ghenea forma fizică impecabilă: „Nu negociez”! Regula de aur pe care nu o încalcă niciodată
Ciao.ro
Omagiu pentru Florin Piersic: 'Mi-a plăcut viața'
Promotor.ro
Cum arată Duster-ul pe care toți românii îl vor vrea, dar nu îl pot cumpăra
Descopera.ro
Tehnologia cu care rușii ar putea ajunge pe Marte înaintea americanilor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
Descopera.ro
Omul care a schimbat pentru totdeauna relația dintre putere și credință. Cine a fost Constantin cel Mare?
Vorba dulce, contracte aduce. Schema “faină și simplă” prin care jurnaliștii de casă ai premierului sunt „premiați”. Mihai Morar pare abonat la contracte cu Primăria Oradea. A prezentat și duminică o gală la care a participat și Bolojan. Realizatorul și-a deschis inclusiv o cafenea într-un muzeu din oraș, iar Radio Zu a primit peste 1 milion de euro din banii orădenilor
15:03
Vorba dulce, contracte aduce. Schema “faină și simplă” prin care jurnaliștii de casă ai premierului sunt „premiați”. Mihai Morar pare abonat la contracte cu Primăria Oradea. A prezentat și duminică o gală la care a participat și Bolojan. Realizatorul și-a deschis inclusiv o cafenea într-un muzeu din oraș, iar Radio Zu a primit peste 1 milion de euro din banii orădenilor
SĂNĂTATE Persoanele care au mai multă „grăsime brună” au sisteme cardiovasculare mai sănătoase. Care este explicația științifică
14:54
Persoanele care au mai multă „grăsime brună” au sisteme cardiovasculare mai sănătoase. Care este explicația științifică
CONSTRUCȚII Casa viitorului: între eficiență energetică, sănătate și independență financiară
14:35
Casa viitorului: între eficiență energetică, sănătate și independență financiară
CONTROVERSĂ Italienii se revoltă: Nu vor ca agenții lui Trump să supravegheze Jocurile Olimpice de la Milano‑Cortina. „Nu sunt bineveniți la Milano“
14:34
Italienii se revoltă: Nu vor ca agenții lui Trump să supravegheze Jocurile Olimpice de la Milano‑Cortina. „Nu sunt bineveniți la Milano“
DEZVĂLUIRI Financial Times: Statele Unite condiționează garanțiile de securitate pentru Ucraina de un acord de pace care implică Donbas
14:32
Financial Times: Statele Unite condiționează garanțiile de securitate pentru Ucraina de un acord de pace care implică Donbas
CONTROL Ce a pățit o femeie care și-a dat toate economiile de o viață pe o casă. Vrea să se mute urgent de acolo
13:50
Ce a pățit o femeie care și-a dat toate economiile de o viață pe o casă. Vrea să se mute urgent de acolo

Cele mai noi

Trimite acest link pe