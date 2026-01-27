CTP îl persiflează pe „tânărul Miruță” în scandalul „Ceaușescu-patriot”: „Inspirație 100% stalinistă”

Printr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, jurnalistul Cristian Tudor Popescu l-a „urecheat” pe „tânărul Miruță”, după declarațiile publice făcute de acesta cu privire la patriotismul lui Nicolae Ceaușescu. Ministrul Apărării a ieșit din nou în evidență după ce, invitat la Digi24 și întrebat dacă îl vede „patriot” pe Ceaușescu, a declarat că, deși sunt și lucruri de criticat, există, printre cele făcute de fostul lider comunist, și unele care ar putea fi legate de patriotism.

Declarațiile controversate ale lui Miruță au atras din nou atenția mediatică, iar jurnalistul Cristian Tudor Popescu a postat un mesaj prin care a ținut să clarifice ce înseamnă, în opinia sa, să fii patriot. Potrivit lui CTP, „trebuie să vorbești limba română cât mai bine, să cunoști istoria, literatura și geografia României”, lucruri pe care, susține acesta, fostul președinte al României nu le făcea.

„Ceaușescu vorbea înspăimântător româna, chiar și citind de pe foi; de literatură habar n-avea. Istoria era doar un stelaj de voievozi, în centrul căruia se afla El Însuși. Geografia — pronunța «muncipiu Brăila», cu accentul pe prima silabă și fără «ă»… Șeful statului nu ar fi trecut un examen pentru acordarea cetățeniei române”, a scris jurnalistul pe pagina sa de Facebook.

Cristian Tudor Popescu: ”A fost Ceaușescu patriot? Întâi de toate, a fost un dictator”

CTP a transmis că, înainte de a fi caracterizat drept „patriot”, Ceaușescu a fost un dictator, al cărui model în viață a fost Stalin.

„A fost Ceaușescu patriot? Să vedem. Întâi de toate, a fost un dictator — n-am auzit pe nimeni care să conteste asta. Pe orice dictator nu-l mai încape țara. Modelul lui Ceaușescu a fost Stalin. Dar nu a avut la dispoziție și o URSS; România i-a rămas mică. Prin urmare, a încercat s-o mărească. Teritorii în plus nu avea cum să obțină, deci s-a apucat să umfle poporul cu pompa.”

Jurnalistul a transmis că declarația lui Miruță cu privire la patriotismul lui Ceaușescu este una „stalinistă”: „Industrializarea «românească», îngăimată de tânărul Miruță ca să-l facă patriot pe Ceaușescu, a fost de inspirație 100% stalinistă. Se baza pe industria grea, «cu pivotul ei, industria constructoare de mașini». Banii, Ceaușescu i-a împrumutat de la FMI și Banca Mondială. Această operațiune nu a ținut seama de un factor esențial: energia. În URSS, unde rezervele de energie erau, practic, nelimitate, ca indicator pozitiv de performanță pentru o fabrică figura consumul energetic mare!”, a scris, printre altele, CTP.

Radu Miruță și-a pus cenușă în cap în scandalul „Ceaușescu-patriot”

Amintim că, după ce, în cadrul interviului de la Digi24, acesta a evitat să dea un răspuns clar în privința patriotismului lui Ceaușescu, a doua zi ministrul Apărării a făcut clarificări cu privire la declarațiile date anterior.

„Am primit mai multe întrebări de ce nu am răspuns «tăios» la Digi24, când am fost întrebat dacă Ceaușescu a fost sau nu patriot.

Sacrificarea bunăstării, a libertății ori a demnității umane pentru un proiect personal de putere nu poate fi vreodată patriotism.

Haideți să clarific și aici ceea ce am considerat deja limpede din interviu, pe care îl puteți urmări. Întrebarea a fost directă: a fost sau nu Ceaușescu patriot? Eu am răspuns de ce nu stau în picioare argumentele celor care spun că el a construit și a fost patriot.

Într-o țară în care aproape jumătate dintre cetățeni declară nostalgie față de comunism, am considerat important să discut și de ce unii încă îl văd ca pe un erou — și de ce aceste argumente nu sunt valide.

Cred că avem responsabilitatea de a vorbi deschis despre ideile care încă persistă în mintea unor compatrioți.

A ne preface că aceste percepții nu există, a le evita sau a le respinge fără explicații ar fi o greșeală.

Nu e suficient să spui «nu a fost patriot», fără să arăți de ce: pentru că a distrus destine, a sufocat libertatea, a ruinat economia și dezvoltarea și a condamnat o țară întreagă la frică și izolare. Doar prin dialog onest și argumente putem închide definitiv această discuție cu trecutul. Altfel, admit că puteam să încadrez și să nuanțez mult mai bine răspunsul”, a notat Radu Miruță, duminică seară, pe Facebook.

