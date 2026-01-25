Prima pagină » Actualitate » Miruță își pune cenușă în cap în scandalul „Ceaușescu-patriot”. „Admit că puteam să încadrez și să nuanțez mult mai bine”

25 ian. 2026, 22:36, Actualitate
Radu Miruță a reacționat duminică seară, 25 ianuarie 2026, după mesajul transmis de IICCMER (Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc). Vă reamintim că Ministrul Apărării a avut o serie de declarații controversate, după ce a fost întrebat dacă îl vede „patriot” pe Nicolae Ceaușescu (vezi AICI declarațiile). 

Duminică seara, 25 ianuarie 2026, Radu Miruță a adus o serie de clarificări asupra declarațiilor sale de la Digi24. Ministrul Apărării a susținut că a considerat că este important să discute și de ce unii dintre cetățeni „încă îl văd ca pe un erou” pe Nicolae Ceaușescu, în contextul în care „aproape jumătate dintre cetățeni declară nostalgie față de comunism”. „Admit că puteam să încadrez și să nuanțez mult mai bine răspunsul”, a conchis ministrul.

„Am primit mai multe întrebări de ce nu am răspuns „tăios” la Digi24 când am fost întrebat dacă Ceaușescu a fost sau nu patriot.

Sacrificarea bunăstării, a libertății ori a demnității umane pentru un proiect personal de putere nu poate fi vreodată patriotism.
Haideți să clarific și aici ceea ce am considerat deja limpede din interviu, pe care îl puteți urmări.

Întrebarea a fost directă: a fost sau nu Ceaușescu patriot? Eu am răspuns de ce nu stau în picioare argumentele celor care zic că el a construit și a fost patriot.

Într-o țară în care aproape jumătate dintre cetățeni declară nostalgie față de comunism, am considerat important să discut și de ce unii încă îl văd ca pe un erou – și de ce aceste argumente nu sunt valide.

Cred că avem responsabilitatea de a vorbi deschis despre ideile care încă persistă în mintea unor compatrioți.

A ne preface că aceste percepții nu există, a le evita sau a le respinge fără explicații ar fi o greșeală.

Nu e suficient să spui „nu a fost patriot”, fără să arăți de ce: pentru că a distrus destine, a sufocat libertatea, a ruinat economia și dezvoltarea și a condamnat o țară întreagă la frică și izolare.

Doar prin dialog onest și argumente putem închide definitiv această discuție cu trecutul. Altfel, admit că puteam să încadrez și să nuanțez mult mai bine răspunsul”, a notat Radu Miruță, duminică seară, pe Facebook.

