Radu Miruță, declarații controversate după ce a fost întrebat dacă îl vede „patriot” pe Nicolae Ceaușescu

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a stârnit controverse după ce a fost întrebat dacă Nicolae Ceaușescu poate fi considerat patriot. Întrebat direct dacă îl vede patriot pe Ceaușescu, Miruță nu a dat un „da” sau „nu” clar. A mers mai mult pe ideea că sunt și lucruri de criticat, dar și unele pe care le-ar putea lega de patriotism.

„Din punctul meu de vedere, bucata extrem de rea este că nu a valorificat pe măsură capacitatea și zona inteligentă a României. Să trimiți oameni deștepți la canal doar pentru că îți puteau schimba ponderea puterii în statul român e ceva care nu poate duce la evoluție”, a spus ministrul la Digi24.

După ce i s-a amintit că lucrările mari de la Canal au fost făcute mai ales în perioada lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, a fost întrebat din nou, pe aceeași temă. De data asta, Miruță a adus în discuție industrializarea și faptul că Ceaușescu ar fi urmărit dezvoltarea economiei în țară, dar a subliniat și efectele negative.

„Ceaușescu, pe anumite zone, a urmărit zona industrială care să se dezvolte cu români pe teritoriul României. Însă lucrurile astea, așa cum au fost făcute de el, au izolat extraordinar de mult interacțiunea României cu celelalte țări”, a declarat el.

Moderatorul a insistat să primească un răspuns clar, dar Miruță a rămas tot într-o zonă ambiguă.

„V-am spus argumentul pentru care se încadrează la a fi fost patriot, v-am spus argumente pentru care nu a avut legătură cu patriotismul”, a spus ministrul.

La final, el a mai adăugat și concluzia lui personală: „Convingerea mea este că România o duce mai bine astăzi”.

