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Ce mașini candidează pentru titlul de „Mașina Anului” 2027: toate modelele sunt electrice, fabricate în Europa, și niciuna nu provine din China

Ce mașini candidează pentru titlul de „Mașina Anului” 2027: toate modelele sunt electrice, fabricate în Europa, și niciuna nu provine din China
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Pentru prima dată în istoria de peste 60 de ani a acestui premiu, toate cele șapte finaliste pentru titlul de „Mașina Europeană a Anului” sunt complet electrice, iar două dintre aceste vehicule sunt fabricate în Spania, scrie Expansion.

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„Mașina Europeană a Anului” 2027 va fi, din nou, 100% electrică. Organizația „Mașina Anului” (COTY) a anunțat, vineri, lista celor șapte finaliste pentru acest premiu care desemnează cea mai bună mașină de pe piața europeană pentru anul 2027, aceasta fiind cea mai prestigioasă distincție din sectorul auto de pe continent.

În ordine alfabetică, cele șapte finaliste pentru acest premiu sunt: ​​BMW iX3, Cupra Raval, Hyundai Ioniq 3, Kia EV2, Renault Twingo, Volkswagen ID.Polo și Volvo EX60. Aceste șapte modele au primit cele mai multe voturi din partea juriului format din 60 de membri, fiind selectate dintr-o listă preliminară de 38 de vehicule.

Pentru prima dată în istoria de 63 de ani a acestui premiu european, toate sunt modele 100% electrice. Niciunul dintre vehiculele care concurează pentru titlul de cea mai bună mașină din Europa nu este echipat cu un motor cu ardere internă și nici nu dispune de vreun tip de sistem de propulsie hibrid, fie că este vorba despre un sistem plug-in sau unul fără încărcare la priză.

Fără mărci chinezești

Încă o dată, mărcile chinezești nu au reușit să ajungă pe lista finaliștilor pentru acest premiu, deși unii producători din țara asiatică au avut mai mult de un model în selecția inițială. MG, de exemplu, a avut trei modele printre cei 38 de candidați preselectați: MG IM5, MG MG4 Urban și MG MGS6.

Fabricate în Europa

Toate modelele finaliste pentru premiul „Mașina Europeană a Anului 2027” sunt fabricate în Europa, într-un moment în care Comisia Europeană dezbate, la Bruxelles, un cadru de reglementare privind sprijinirea conținutului european și eticheta „Fabricat în Europa”.

Două dintre modelele finaliste sunt fabricate în Spania: Cupra Raval și Volkswagen ID. Polo. Acestea împart aceeași platformă și sunt produse la uzina SEAT din Martorell (Barcelona).

Membrii juriului vor avea la dispoziție până pe 31 decembrie pentru a-și exprima voturile și a desemna succesorul modelului Mercedes-Benz CLA, câștigător al titlului „Mașina Anului 2026”. Premiul va fi decernat (și anunțat) pe 8 ianuarie, în cadrul Salonului Auto de la Bruxelles, același loc care a găzduit ultimele trei ediții ale acestui premiu.

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