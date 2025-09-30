Controverse după moartea jurnalistei Ioanei Popescu. Cine va moșteni vila de 1.000.000 de euro

Moartea jurnalistei Ioana Popescu, la doar 45 de ani, continuă să provoace controverse nu doar cu privire la funeralii, ci și în legătură cu averea pe care a lăsat-o în urmă, scrie Cancan.ro.

Supranumită „devoratoarea de fotbaliști”, aceasta s-a stins în noaptea de 20 spre 21 septembrie, pe un pat al Spitalului Sfântul Ioan din București, după o luptă grea cu ciroza în stadiu terminal.

Deși medicii îi urmăreau evoluția de mai mult timp, Ioana Popescu a fost cea care a chemat singură ambulanța, conștientă de gravitatea stării sale.

A murit singură, fără rude alături, iar până acum niciun membru al familiei nu a revendicat trupul său de la morgă. Situația a dus la intervenția jurnalistei Mara Bănică, care a anunțat public că se va ocupa de organizarea funeraliilor.

Miza moștenirii, o vilă evaluată la 1 milion de euro

Ioana Popescu nu a avut copii și nici soț, însă a rămas cu o avere considerabilă. După moartea mamei sale, a devenit coproprietară alături de mătușa sa pe o vilă din zona Mihai Bravu, evaluată la 1 milion de euro. Partea care îi revenea Ioanei era estimată la aproximativ 280.000 de euro, potrivit Cancan.ro.

De asemenea, jurnalista mai deținea și un apartament cu două camere în zona Brâncoveanu. Surse apropiate familiei spun că întreaga avere – atât partea din vilă, cât și apartamentul – ar urma să revină mătușii sale, singura rudă de sânge rămasă.

Ioana ar fi încercat ani de zile să o convingă pe mătușa sa să vândă vila, însă aceasta a refuzat constant. După deces, vila va rămâne integral în posesia acesteia, care are și două fiice.

Moștenitoarea nu a revendicat trupul neînsuflețit al Ioanei Popescu

Paradoxal, deși este moștenitoarea de drept, mătușa Ioanei Popescu nu a revendicat trupul jurnalistei de la morgă. Mara Bănică a confirmat că a încercat să ia legătura cu aceasta pentru a stabili detaliile funeraliilor, însă nu a primit niciun răspuns.