Cultul personalității lui Miruță continuă la USR. Acum partidul îl laudă pentru că-și face treaba la Ministerul Apărării. Care e ultima “realizare” a lui Miruță

13 mart. 2026, 15:50, Actualitate
USR continuă campania intensă de promovare a propriei echipe și transformă gesturile administrative de ruină în mari victorii politice. Cea mai recentă „realizare” pentru care Radu Miruță este ridicat în slăvi de colegii de partid este includerea în bugetul pe 2026 a banilor pentru programul de armată voluntară, deși gestionarea bugetului Apărării este principala responsabilitate a funcției sale.

În comunicarea oficială, USR îl prezintă pe Miruță ca fiind cel care a „reușit” să securizeze finanțarea pentru cei 3.000 de voluntari care vor intra în instrucție în acest an. Partidul a simțit nevoia să puncteze că Miruță a ales „lucruri serioase” în detrimentul altor investiții publice.

„În timp ce unii negociază bani pentru panseluțe, ministrul USR al Apărării, Radu Miruță, a reușit să introducă în bugetul României pe 2026 finanțarea pentru ceva mult mai serios: pornirea programului de armată voluntară. Un program care deschide, după aproape două decenii, ușa pentru 3.000 de tineri care vor să se pregătească militar,” se arată în postarea USR.

Dincolo de exercițiul de imagine, programul pe care partidul îl trece în dreptul lui Miruță presupune un efort bugetar de 81 de milioane de lei. Tinerii între 18 și 35 de ani ar urma să primească aproximativ 27.000 de lei pentru un stagiu de 4 luni.

„Pentru prima dată după 19 ani, începe o nouă serie de voluntari în Armata Română. Mai mulți tineri pregătiți, o rezervă militară mai solidă și o armată mai modernă. Un pas concret pentru securitatea României făcut de Radu Miruță.”

