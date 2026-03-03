Gândul a stat de vorbă cu Radu Miruță. Ministrul Apărării recunoaște că scrisul din adeziunea la PSD este al său, dar susține că nu a semnat-o. Povestește în schimb că a fost cu PSD la mare în 2005, în calitate de “șef de palier” în cămin și e posibil ca cineva să-i fi manipulat datele

„Nu e adevărat, nu am semnat acea adeziune” își începe dialogul cu Gândul Radu Miruță. Ministrul nu contestă autenticitatea adeziunii, ci a semnăturii. Miruță susține că scrisul de pe adeziune îi aparține și că datele sunt reale. În ce împrejurare și-a dat datele PSD ne povestește chiar domnia sa:

„Eu în 2005 eu am fost cu Facultatea de Electronică la mare, cu PSD! Eram șef de palier în cămin!”

Miruță povestește că niște documente a completat la mare, dar nu adeziuni de partid:

„Acolo pe la hotel am completat documente. În ce an ești, din ce județ, ne-au dat foarte multe documente!”.

Miruță spune că a fost la un fel de școală de vară a PSD, dar nu a participat la lucrări. Reține că acolo erau mai mulți membri PSD Gorj, „dar noi eram din partea Bucureștiului, cum ar veni”. Amintește și nume sonore precum Victor Ponta, Ion Iliescu care participau la eveniment.

Ministrul susține că nu a semnat niciodată o adeziune. „E posibil ca datele mele să fie transferate pe acea adeziune. Încerc să mă dumiresc de când ați publicat”.

În discuție, reporterul Gândul i-a reamintit că adeziunea apare ca fiind semnată în ianuarie. Școlile de vară se fac de regulă la final de sezon estival. Aici ministrul a spus că nu-și explică data, dar că nu reține nimic altceva decât că „la mare nu era cald”.

Radu Miruță susține că a sunat la PSD Gorj pentru a se lămuri cine a completat adeziunea în numele său și că până la publicarea acestui drept la replică nu a primit încă un răspuns.

