03 mart. 2026, 21:47, Actualitate
Gândul a stat de vorbă cu Radu Miruță. Ministrul Apărării recunoaște că scrisul din adeziunea la PSD este al său, dar susține că nu a semnat-o. Povestește în schimb că a fost cu PSD la mare în 2005, în calitate de “șef de palier” în cămin și e posibil ca cineva să-i fi manipulat datele

„Nu e adevărat, nu am semnat acea adeziune” își începe dialogul cu Gândul Radu Miruță. Ministrul nu contestă autenticitatea adeziunii, ci a semnăturii. Miruță susține că scrisul de pe adeziune îi aparține și că datele sunt reale. În ce împrejurare și-a dat datele PSD ne povestește chiar domnia sa:

Eu în 2005 eu am fost cu Facultatea de Electronică la mare, cu PSD! Eram șef de palier în cămin!”

Miruță povestește că niște documente a completat la mare, dar nu adeziuni de partid:

„Acolo pe la hotel am completat documente. În ce an ești, din ce județ, ne-au dat foarte multe documente!”.

Miruță spune că a fost la un fel de școală de vară a PSD, dar nu a participat la lucrări. Reține că acolo erau mai mulți membri PSD Gorj, „dar noi eram din partea Bucureștiului, cum ar veni”. Amintește și nume sonore precum Victor Ponta, Ion Iliescu care participau la eveniment.

Ministrul susține că nu a semnat niciodată o adeziune. „E posibil ca datele mele să fie transferate pe acea adeziune. Încerc să mă dumiresc de când ați publicat”.

În discuție, reporterul Gândul i-a reamintit că adeziunea apare ca fiind semnată în ianuarie. Școlile de vară se fac de regulă la final de sezon estival. Aici ministrul a spus că nu-și explică data, dar că nu reține nimic altceva decât că „la mare nu era cald”.

Radu Miruță susține că a sunat la PSD Gorj pentru a se lămuri cine a completat adeziunea în numele său și că până la publicarea acestui drept la replică nu a primit încă un răspuns.

Documentul arată că s-ar fi înscris în PSD

Gândul a publicat în exclusivitate documentul conform căruia Radu Miruță s-a înscris în PSD în 2005.

În sursa citată se arată că, imediat după Anul Nou, pe 7 ianuarie 2005, Miruță s-a prezentat la sediul PSD Gorj pentru a-și oficializa intrarea în PSD.

Era student la Electronică, în București, după cum singur scria Radu Dinel Miruță la vremea când semna cererea. „Fișa de Primire în Partid”, așa cum este ea numită, poartă atât semnătura actualului ministru al Apărării, cât și un număr de înregistrare, semn că foaia a trecut prin circuitul birocratic al partidului.

Tot în rubricile completate de Miruță apare și numărul său de telefon, culmea, după 20 de ani fiind același, folosit și azi de ministrul Apărării.

Faptul că Miruță a fost membru PSD a fost dezvăluit în premieră de Victor Ponta, la emisiunea Ai Aflat!, pe canalul de YouTube Gândul.

Victor Ponta spunea pe 28 ianuarie: „Miruță a fost membru PSD când am condus eu partidul”.

USR a acuzat FAKE NEWS

Imediat după dezvăluirea lui Ponta s-a activat scutul de protecție USR. Colegii de partid ai lui Miruță au sărit cu acuze de Fake News și au pornit o campanie publică prin care susțineau: „ Atenție! Fake News. Victor Ponta minte. Din nou. Radu Miruță nu a fost membru PSD. Nici «pe vremea lui Ponta», nici vreodată!

Gândul publică în exclusivitate adeziunea ministrului Apărării, Radu Miruță, la PSD. USR a negat în repetate rânduri că Miruță a fost membru al Partidului Social Democrat. Prima dată s-a alăturat PSD Gorj în 2005, pe vremea când era student. Nu a fost o singură adeziune

 

 

