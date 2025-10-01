Cum a debutat luna octombrie din punct de vedere termic. Vremea în majoritatea zonelor din țară

Vremea se va menține rece în majoritatea zonelor de la noi din țară. Așadar, românii sunt sfătuiți să se îmbrace cu haine groase și să aibă la ei umbrele atunci când ies din casă pentru că sunt anunțate ploi în cea mai mare parte a țării.

Prima zi de octombrie vine cu temperaturi scăzute. Vremea va fi deosebit de rece în jumătatea de nord a Moldovei și în estul Transilvaniei.

Cum va fi vremea în prima zi din octombrie

Cerul va fi temporar noros în vest și în sud-est și mai mult noros în rest. Va ploua, ziua în nordul și în centrul Moldovei, în cea mai mare parte a Transilvaniei, local în Maramureş, Banat, Crişana, nordul Munteniei şi izolat în celelalte regiuni, iar noaptea în Oltenia, în jumătatea de vest a Munteniei, local în Transilvania şi pe spaţii mai mici în rest.

Izolat cantităţile de apă vor depăşi 15…20 l/mp. La munte precipitaţiile vor fi mixte, iar la altitudini de peste 1400 m în Carpaţii Orientali şi la peste 1700 m în restul zonei montane, vor predomina ninsorile şi se va depune strat de zăpadã (1…5 cm şi izolat 8…10 cm).

Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificări, mai ale noaptea, local, în sud şi în sud-est (viteze la rafală în general de 40…45 km/h), potrivit Observator.

Temperaturile maxime se vor situa între 7 grade în nordul Moldovei și 20 de grade în Lunca Dunării, iar cele minime vor fi cuprinse între 1 și 10 grade, cu cele mai scăzute valori în estul Transilvaniei. Izolat va fi ceață, iar presiunea atmosferică va fi ușor variabilă.

Vremea la munte și în Capitală

În Capitală, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura minimă va fi de 6…8 grade. Presiunea atmosferică va fi usor variabilă.

La munte, vremea va fi rece. Cerul va avea înnorări temporare şi vor fi precipitaţii, sub formă de ploaie, iar la altitudini de peste 1400 m în Carpaţii Orientali şi la peste 1700 m în restul zonei montane, vor predomina ninsorile şi se va depune strat de zăpadã (2…5 cm şi izolat 8…10 cm).

Pe alocuri se vor acumula cantităţi de apă de 10…15 l/mp, iar vântul va sufla slab şi moderat.