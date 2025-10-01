Prima pagină » Actualitate » Cum a debutat luna octombrie din punct de vedere termic. Vremea în majoritatea zonelor din țară

Cum a debutat luna octombrie din punct de vedere termic. Vremea în majoritatea zonelor din țară

01 oct. 2025, 09:03, Actualitate
Cum a debutat luna octombrie din punct de vedere termic. Vremea în majoritatea zonelor din țară

Vremea se va menține rece în majoritatea zonelor de la noi din țară. Așadar, românii sunt sfătuiți să se îmbrace cu haine groase și să aibă la ei umbrele atunci când ies din casă pentru că sunt anunțate ploi în cea mai mare parte a țării.

Prima zi de octombrie vine cu temperaturi scăzute. Vremea va fi deosebit de rece în jumătatea de nord a Moldovei și în estul Transilvaniei.

Cum va fi vremea în prima zi din octombrie

Cerul va fi temporar noros în vest și în sud-est și mai mult noros în rest. Va ploua, ziua în nordul și în centrul Moldovei, în cea mai mare parte a Transilvaniei, local în Maramureş, Banat, Crişana, nordul Munteniei şi izolat în celelalte regiuni, iar noaptea în Oltenia, în jumătatea de vest a Munteniei, local în Transilvania şi pe spaţii mai mici în rest.

Izolat cantităţile de apă vor depăşi 15…20 l/mp. La munte precipitaţiile vor fi mixte, iar la altitudini de peste 1400 m în Carpaţii Orientali şi la peste 1700 m în restul zonei montane, vor predomina ninsorile şi se va depune strat de zăpadã (1…5 cm şi izolat 8…10 cm).

Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificări, mai ale noaptea, local, în sud şi în sud-est (viteze la rafală în general de 40…45 km/h), potrivit Observator.

Temperaturile maxime se vor situa între 7 grade în nordul Moldovei și 20 de grade în Lunca Dunării, iar cele minime vor fi cuprinse între 1 și 10 grade, cu cele mai scăzute valori în estul Transilvaniei. Izolat va fi ceață, iar presiunea atmosferică va fi ușor variabilă.

Vremea la munte și în Capitală

În Capitală, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura minimă va fi de 6…8 grade. Presiunea atmosferică va fi usor variabilă.

La munte, vremea va fi rece. Cerul va avea înnorări temporare şi vor fi precipitaţii, sub formă de ploaie, iar la altitudini de peste 1400 m în Carpaţii Orientali şi la peste 1700 m în restul zonei montane, vor predomina ninsorile şi se va depune strat de zăpadã (2…5 cm şi izolat 8…10 cm).

Pe alocuri se vor acumula cantităţi de apă de 10…15 l/mp, iar vântul va sufla slab şi moderat.

Citește și

VIDEO Călin Georgescu, la control judiciar. A fost așteptat de zeci de oameni
10:16
Călin Georgescu, la control judiciar. A fost așteptat de zeci de oameni
POLITICĂ Oana Țoiu anunță că România va produce drone împreună cu Ucraina: „Flancul estic să fie mai bine protejat, în special în ceea ce privește apărarea aeriană”
09:47
Oana Țoiu anunță că România va produce drone împreună cu Ucraina: „Flancul estic să fie mai bine protejat, în special în ceea ce privește apărarea aeriană”
ACTUALITATE Victor Ponta: „PSD va rămâne la 10-12% la următoarele alegeri parlamentare”
09:43
Victor Ponta: „PSD va rămâne la 10-12% la următoarele alegeri parlamentare”
POLITICĂ Ministerul Sănătății recomandă vaccinarea antigripală: „Populaţia trebuie să se adreseze medicilor de familie sau medicilor specialişti”
09:32
Ministerul Sănătății recomandă vaccinarea antigripală: „Populaţia trebuie să se adreseze medicilor de familie sau medicilor specialişti”
POLITICĂ De ziua lor, Sorin Grindeanu anunță: „Aproximativ 2,7 milioane de pensionari vor primi acești bani chiar înaintea Crăciunului”
08:33
De ziua lor, Sorin Grindeanu anunță: „Aproximativ 2,7 milioane de pensionari vor primi acești bani chiar înaintea Crăciunului”
EXCLUSIV De ce se clatină atât de des scaunul Ursulei von der Leyen / „Moțiunea stângii radicale poate fi periculoasă pentru soarta Comisiei”
08:00
De ce se clatină atât de des scaunul Ursulei von der Leyen / „Moțiunea stângii radicale poate fi periculoasă pentru soarta Comisiei”
Mediafax
Oana Țoiu anunță intenția României de a produce drone defensive împreună cu Ucraina
Digi24
Cum explică Nicușor Dan „scutul de drone” și cât de pregătită este România. Conceptul „drone wall” este vehiculat la nivelul NATO
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță că se întoarce vara în România! Data exactă cand revin temperaturile peste 20 de grade în București
Prosport.ro
FOTO. Serena Williams, mai slabă ca oricând! N-a arătat niciodată așa
Adevarul
Cine sunt parlamentarii Alianței „Întâi România" și care este scopul ei: „Practica asta a mai fost folosită pentru a mai răsturna majoritățile"
Mediafax
De azi cresc ratele la creditele cu dobânzi variabile. Ce pot face românii pentru a plăti mai puțin la bancă
Click
Crima care a cutremurat România. Dan Antonescu, dezvăluiri cutremurătoare despre uciderea lui Ioan Luchian Mihalea: „Au venit hotărâți să-l omoare”
Wowbiz
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Antena 3
O profesoară a primit 10 ani de închisoare după ce s-a descoperit ce i-a făcut unui elev. Ea, însă, a dat vina pe el
Digi24
GALERIE FOTO Prințesa care face armata: Amalia are 21 de ani și este moștenitoarea coroanei unui vechi regat european
Cancan.ro
Cu ce se ocupă Ioana, iubita lui Ilie Bolojan? Are o meserie onorabilă
Ce se întâmplă doctore
Vedeta din România care a slăbit 20 de kilograme. Ce a pățit după ce s-a înfometat! Acum pozează provocator
observatornews.ro
A mers la spitalul Filantropia pentru a face avort şi a trăit coşmarul vieţii. Daune uriaşe pentru malpraxis
StirileKanalD
El este criminalul care și-a ucis în bătaie soția bolnavă de cancer, după care a fugit cu amanta din țară. Maricica s-a stins după mai multe săptămâni de comă
KanalD
A murit un celebru fotbalist de la Real Madrid! Acesta a câștigat Champions League cu echipa de pe Bernabéu
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Regula pe care mulți nu o cunosc în 2025: Când ești primul la semafor, lași mașina băgată în viteză? Cum eviți o pagubă uriașă
Descopera.ro
Mister rezolvat: Creierul ne controlează pe noi sau noi pe el?
Capital.ro
Elena Udrea revine în politică? Apariția care a uimit toată România. A mers direct în Parlament
Evz.ro
Gina Chirilă are un nou iubit. Seamănă izbitor cu Vlădău
A1
Unde a fost depus sicriul cu trupul neînsuflețit al Ioanei Popescu și când va avea loc înmormântarea jurnalistei
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
De ce își îneca amarul Ioana Popescu în alcool și care a fost ultima ei dorință: „Spunea că se simte singură.”
RadioImpuls
Dorobanțu și-a pierdut cumpătul: "Ce sunt eu aici? Nu îmi zici tu mie să nu vorbesc". Ce a scos Veronica la iveală despre concurentul din Casa Iubirii i-a făcut pe toți să AMUȚEASCĂ: "E ceva horror". DEZVĂLUIREA care l-a făcut să clacheze
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Cercetătorii ar fi detectat o gaură de vierme dintr-un univers paralel
EXTERNE Medvedev reacționează la declarațiile amenințătoare ale lui Trump despre SUBMARINELE americane: O pisică NEAGRĂ într-o cameră ÎNTUNECATĂ
10:05
Medvedev reacționează la declarațiile amenințătoare ale lui Trump despre SUBMARINELE americane: O pisică NEAGRĂ într-o cameră ÎNTUNECATĂ
EXTERNE Pedro Sánchez adoptă noi măsuri împotriva Israelului/ SPANIA va sancționa companiile care operează în coloniile israeliene
09:50
Pedro Sánchez adoptă noi măsuri împotriva Israelului/ SPANIA va sancționa companiile care operează în coloniile israeliene
EXTERNE Țara care obligă medicii să scrie rețetele frumos. Cadrele medicale vor lua lecții de caligrafie
09:49
Țara care obligă medicii să scrie rețetele frumos. Cadrele medicale vor lua lecții de caligrafie
SPORT Cine e noul SELECȚIONER al naționalei de handbal feminin a României
09:48
Cine e noul SELECȚIONER al naționalei de handbal feminin a României
TURISM 4 felii de pizza de la Aeroportul Leonardo da Vinci din Roma sunt mai IEFTINE decât o singură felie de la Aeroportul Henri Coandă din București
09:33
4 felii de pizza de la Aeroportul Leonardo da Vinci din Roma sunt mai IEFTINE decât o singură felie de la Aeroportul Henri Coandă din București