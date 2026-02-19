Prima pagină » Știri externe » Trump îi acordă Iranului un ultimatum de 10 zile pentru a ajunge la un acord nuclear cu SUA

Trump îi acordă Iranului un ultimatum de 10 zile pentru a ajunge la un acord nuclear cu SUA

19 feb. 2026, 18:45, Știri externe
Trump îi acordă Iranului un ultimatum de 10 zile pentru a ajunge la un acord nuclear cu SUA

Donald Trump a dat de înțeles la conferința din cadrul întrunirii Consiliului de Pace că i-ar fi acordat regimului clerical de la Teheran un ultimatum.

Iran  are la dispoziție 10 zile pentru a ajunge la un acord cu Washington DC sau va fi bombardat, au scris publicațiile Al Jazeera și Times of Israel.

Discursul președintelui american de la conferința de inaugurare a Consiliului de Pace de joi a diminuat temerile că SUA ar putea bombarda Iranul în acest weekend.

Trump a reiterat că actul de a se alătura de partea Israelului într-o operațiune de lovituri militare împotriva Iranului în iunie anul trecut a pavat o cale către „armistițiul” din Fâșia Gaza.

USS Gerald R. Ford | Foto – Mediafax

Trump: Veți afla în următoarele 10 zile

Președintele a argumentat că fără atacul SUA asupra centralelor nucleare iraniene, amenințarea din partea regimului ayatollahului Khamenei ar fi blocat la nivel regional procesul de „pace în Orientul Mijlociu”.

„Acum ar trebui să facem un pas înainte sau s-ar putea să nu o facem. Poate vom ajunge la un acord. Veți afla probabil în următoarele 10 zile”, a declarat Trump.

Ministrul iranian al Afacerilor Externe, Abbas Araghchi, a spus că ambele părți au făcut „progrese” în negocierile de la Geneva. Aceata a adăugat că SUA și Iran sunt la un pas de a ajunge la un acord, cu toate că administrațiaV Trump continuă să întărească prezența militară în regiunea Golfului Persic, alcătuită acum din două portavioane și o mulțime de aeronave de luptă.

Iranul neagă că dezvoltă arme nucleare

Iranul a negat că încearcă să dezvolte o armă nucleară, în ciuda acuzațiilor făcute în mod repetat de premierul israelian Benjamin Netanyahu.Trump a spus joi că emisarul Steve Witkoff și ginerele său, Jared Kushner, au avut „întâlniri foarte productive” cu reprezentanții iranieni.

„Trebuie să ajungem la o înțelegere semnificativă. Altfel, se vor întâmpla lucruri rele”, a amenințat președintele Trump.

Sursa Foto: Profimedia/Mediafax Foto

Autorul recomandă: În timp ce regimul de la Teheran se clatină, programul nuclear iranian riscă să scape de sub control: „Dacă guvernul cade, materialele și instalațiile nucleare vor fi folosite în lupta pentru putere”

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Cum a sunat „oferta de pace” a lui Nicușor Dan, exprimată în 2 minute și 9 secunde la Consiliul lui Trump. Președintele vrea să reconstruiască sistemul de ambulanțe, pompieri, justiție, poliție și administrație din Fâșia Gaza. Vezi tot discursul lui Nicușor Dan
19:00
Cum a sunat „oferta de pace” a lui Nicușor Dan, exprimată în 2 minute și 9 secunde la Consiliul lui Trump. Președintele vrea să reconstruiască sistemul de ambulanțe, pompieri, justiție, poliție și administrație din Fâșia Gaza. Vezi tot discursul lui Nicușor Dan
FLASH NEWS Trump, către șeful FIFA: Voi mi-ați dat primul premiu pentru Pace, după ce norvegienii m-au înșelat cu Nobelul
17:41
Trump, către șeful FIFA: Voi mi-ați dat primul premiu pentru Pace, după ce norvegienii m-au înșelat cu Nobelul
FLASH NEWS Cu cine s-a văzut Nicușor Dan înainte de începerea Consiliului Păcii. Galerie FOTO
17:38
Cu cine s-a văzut Nicușor Dan înainte de începerea Consiliului Păcii. Galerie FOTO
ULTIMA ORĂ Donald Trump i-a greșit funcția lui Nicușor Dan. L-a numit “premierul României”
16:56
Donald Trump i-a greșit funcția lui Nicușor Dan. L-a numit “premierul României”
EXCLUSIV Președintele Nicușor Dan s-a văzut cu președintele Donald Trump înainte de începerea Consiliului Păcii. Nicușor Dan a primit o șapcă roșie. Cu câteva minute înainte de începerea ședinței, a apărut cu ea în tribună
16:50
Președintele Nicușor Dan s-a văzut cu președintele Donald Trump înainte de începerea Consiliului Păcii. Nicușor Dan a primit o șapcă roșie. Cu câteva minute înainte de începerea ședinței, a apărut cu ea în tribună
FLASH NEWS Polonia a interzis accesul mașinilor fabricate în China în bazele militare, din cauza riscului de spionaj
16:24
Polonia a interzis accesul mașinilor fabricate în China în bazele militare, din cauza riscului de spionaj
Mediafax
Primă de stabilitate pentru tinerii între 16 și 30 de ani care nu lucrează și nu învață
Digi24
Prințul William mărturisește că sănătatea sa mintală s-a deteriorat în perioada în care a fost pilot
Cancan.ro
Câți bani au primit eliminații Oase și Maria Pitică, de la Antena 1, pentru cele 7 săptămâni la Power Couple
Prosport.ro
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Adevarul
Miza de la Washington. Poate participarea lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii să spele imaginea democrației române după anularea alegerilor?
Mediafax
Donald Trump l-a invitat pe Nicușor Dan să aibă o intervenție la reuniunea Consiliului Păcii
Click
Diferența dintre mazărea congelată și cea la borcan. Care e mai sănătoasă
Digi24
Imagini virale: o jurnalistă a intrat beată în direct în timpul transmisiunii de la Jocurile Olimpice. „Nu e nimic rău în asta”
Cancan.ro
Cătălin Măruță a dat lovitura, după plecarea de la Pro TV! S-a întâmplat în doar 60 de minute
Ce se întâmplă doctore
Recunoști băiatul din imagine? Celebrul jurnalist a dispărut din lumina reflectoarelor acum mulți ani
Ciao.ro
Vedetele din România, surprinse în zăpadă. Unele au pus mâna pe lopată, altele s-au distrat în ger
Promotor.ro
Ce elicoptere a pilotat Prințul Andrew și ce misiuni a îndeplinit
Descopera.ro
Cine a fost femeia care a gândit alături de Einstein?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Descopera.ro
Geniul din umbră: Cine a fost Mileva Marić, femeia care a gândit alături de Einstein?

Cele mai noi

Trimite acest link pe