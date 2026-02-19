Donald Trump a dat de înțeles la conferința din cadrul întrunirii Consiliului de Pace că i-ar fi acordat regimului clerical de la Teheran un ultimatum.

Iran are la dispoziție 10 zile pentru a ajunge la un acord cu Washington DC sau va fi bombardat, au scris publicațiile Al Jazeera și Times of Israel.

Discursul președintelui american de la conferința de inaugurare a Consiliului de Pace de joi a diminuat temerile că SUA ar putea bombarda Iranul în acest weekend.

Trump a reiterat că actul de a se alătura de partea Israelului într-o operațiune de lovituri militare împotriva Iranului în iunie anul trecut a pavat o cale către „armistițiul” din Fâșia Gaza.

Trump: Veți afla în următoarele 10 zile

Președintele a argumentat că fără atacul SUA asupra centralelor nucleare iraniene, amenințarea din partea regimului ayatollahului Khamenei ar fi blocat la nivel regional procesul de „pace în Orientul Mijlociu”.

„Acum ar trebui să facem un pas înainte sau s-ar putea să nu o facem. Poate vom ajunge la un acord. Veți afla probabil în următoarele 10 zile”, a declarat Trump.

Ministrul iranian al Afacerilor Externe, Abbas Araghchi, a spus că ambele părți au făcut „progrese” în negocierile de la Geneva. Aceata a adăugat că SUA și Iran sunt la un pas de a ajunge la un acord, cu toate că administrațiaV Trump continuă să întărească prezența militară în regiunea Golfului Persic, alcătuită acum din două portavioane și o mulțime de aeronave de luptă.

Iranul neagă că dezvoltă arme nucleare

Iranul a negat că încearcă să dezvolte o armă nucleară, în ciuda acuzațiilor făcute în mod repetat de premierul israelian Benjamin Netanyahu.Trump a spus joi că emisarul Steve Witkoff și ginerele său, Jared Kushner, au avut „întâlniri foarte productive” cu reprezentanții iranieni.

„Trebuie să ajungem la o înțelegere semnificativă. Altfel, se vor întâmpla lucruri rele”, a amenințat președintele Trump.

